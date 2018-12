huffingtonpost

: Al G20 evitato lo scontro, Trump strappa il compromesso sul comunicato finale - HuffPostItalia : Al G20 evitato lo scontro, Trump strappa il compromesso sul comunicato finale -

(Di sabato 1 dicembre 2018) "Un grande successo per l'America": Donaldesulta per il risultato di un G20 dove il presidente degli Stati Uniti rischiava di ritrovarsi completamente isolato su tutti i temi forti in agenda, dal commercio al clima passando per l'immigrazione. Invece - in attesa del boccone più grosso, il possibile accordo con la Cina - il tycoon incassa a Buenos Aires unche gli permette di tornare a casa cantando vittoria. Mentre agli altri leader resta la magra consolazione di averloUn'escalation delle tensioni con gli Usa che avrebbero conseguenze incalcolabili in tempi in cui ricompaiono segnali di un rallentamento dell'economia globale.Le trattative tra gli sherpa sono andate avanti per tutta la notte tra venerdì e sabato, intense ed estenuanti, per trovare la quadratura del cerchio e scongiurare una debacle come quella del G7 canadese. ...