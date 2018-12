Al G20 Conte tratta sulla manovra Poi il selfie con Trump

Conte 'rassicura' il G20 : 'Abbassare il deficit? Siamo pronti a stupirvi' : E' già notte quando il ministro dell'Economia incontra Conte nella grande hall dell'albergo che si affaccia sulla darsena sotto una cartolina di grattacieli. Tria lo informa sul colloquio con ...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : 'Procedura d'infrazione non auspicabile' : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede 'progressi'. 'Il clima è cambiato, ...

Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : «Procedura d'infrazione non auspicabile» : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede...

Manovra - il piano di Conte al G20 : riduzione del deficit al 2% per ricucire con l'Europa : IL RETROSCENA ROMA Sarà l'ebrezza di ritrovarsi in mezzo ai Venti grandi della terra o il racconto giunto sino a Buenos Aires delle ultime dei suoi due vice che non evocano più...

Conte e Tria - debutto al G20. Il ministro del Tesoro : l'infrazione si può evitare : Negli stessi istanti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nei corridoi dell'Hilton di Porto Madero, dove dormono anche i vertici della Ue, dice che il confronto andrà avanti nella capitale ...

Manovra - Conte al G20 : «D'accordo con Mattarella - tenere i conti in ordine» : Sherpa Ecofin: conferma del deficit Italia è un'aggravante Di tutt'alto avviso però gli sherpa, Efc, dell'Ecofin, il Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati Ue che a gennaio ...

Manovra - Conte al G20 : «D’accordo con Mattarella - tenere i conti in ordine» : Toni rassicuranti da parte della compagine di Governo: «Non crediamo di mettere a rischio nessuno», ha confermato il ministro dell’Economia Giovanni Tria appena sbarcato in Argentina. E anche il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato che «il 2,4% non è nei 10 comandamenti». Tuttavia, per gli sherpa dell'Ecofin (Efc) la conferma dei target di bilancio del 2019 da parte dell’Italia è un «fattore aggravante», ed è ...

G20 - Conte : "Condividerò nostra idea di cambiamento" : Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Buenos Aires per partecipare al G20 che si svolgerà in Argentina questo fine settimana. Il G20 "sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci ...

G20 - Conte : condividerò idea cambiamento : ... futuro alimentare sostenibile.".Così il premier Giuseppe Conte arrivato a Buenos Aires per il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i 20 Paesi più industrializzati al mondo. "...

Conte - dirò a G20 nostra idea cambiamento : ANSA, - BUENOS AIRES, 29 NOV - Il G20 "sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra ...

G20 - Conte : condividerò idea cambiamento : ... futuro alimentare sostenibile.".Così il premier Giuseppe Conte arrivato a Buenos Aires per il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i 20 Paesi più industrializzati al mondo. "...

G20 - Conte : condividerò idea cambiamento : 16.02 "I temi principali del 2018 sono interessanti:lavoro del domani, infrastrutture per lo sviluppo, futuro alimentare sostenibile.".Così il premier Giuseppe Conte arrivato a Buenos Aires per il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i 20 Paesi più industrializzati al mondo. "Condivideremo con gli altri leader la nostra idea di cambiamento". E sulla manovra:"Lavoriamo per clima di fiducia dei mercati"."Incontrerò ...

G20 - Conte a Buenos Aires : condividerò la nostra idea di cambiamento : Il G20 di Buenos Aires "sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di ...