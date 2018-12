: • Cyber News • #Aids, 'Passi avanti contro l'infezione' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Aids, 'Passi avanti contro l'infezione' - NotizieIN : Aids, 'Passi avanti contro l'infezione' - TelevideoRai101 : Aids, 'Passi avanti contro l'infezione' -

In Italia si registrano 3.500-4.000 nuove diagnosi dida Hiv all' anno.Le persone più colpite sono i giovani tra i 25-29 anni, principalmente a causa del sesso non protetto.Sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, diffusi in occasione della Giornata mondiale dell',che si celebra oggi. Dal 1982, l'ha fatto 35 milioni di vittime. Oggi,la scienza ha fattoenormi, spiega la Società italiana di farmacologia. "Oggi l'da Hiv si può cronicizzare, fare in modo che non sia letale, pur non eradicandola".(Di sabato 1 dicembre 2018)