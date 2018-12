Aids | Milano firma impegno per sconfiggerlo entro il 2030

liberoquotidiano

: Da oggi Milano fa parte di @FastTrackCities: insieme possiamo fermare la diffusione dell'AIDS #WorldAIDSDay - BeppeSala : Da oggi Milano fa parte di @FastTrackCities: insieme possiamo fermare la diffusione dell'AIDS #WorldAIDSDay - BeppeSala : La lotta all'AIDS non è un tema marginale per il Comune di Milano, ma è una battaglia che vogliamo portare avanti c… - FabioGalantucci : RT @BeppeSala: Da oggi Milano fa parte di @FastTrackCities: insieme possiamo fermare la diffusione dell'AIDS #WorldAIDSDay -

(Di sabato 1 dicembre 2018), 1 dic. (AdnKronos) -aderisce al progetto internazionale per la lotta all’Hiv 'Fast Track Cities'. Il sindaco della città, Giuseppe Sala, hato l'adesione nel corso dell’incontro promosso dal Comune die dalla Fondazione The Bridge, in occasione della Giornata Mondiale con