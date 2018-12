Aids | metà dei migranti sieropositivi si infetta in Europa Saperlo in tempo può aiutare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) La notizia è che un migrante su due che convive con l’Hiv non sarebbe stato contagiato nel proprio Paese d’origine, bensì nel Paese europeo meta della migrazione o nel corso del viaggio. È quanto emerso dal 31esimo convegno nazionale di Anlonlus, tenutosi a Genova in vista della Giornata mondiale sull’. L’incidenza di nuove diagnosi di infezione da Hiv, pur se diminuita negli anni, è circa quattro volte più alta tra irispetto agli italiani e spesso riguarda le donne. È quanto emerso da uno studio condotto nell’ambito del progetto aMASE (advancing Migrant Access to health Services in Europe) in 57 strutture per il trattamento dell’Hiv di nove Paesi europei, tra cui l’Italia, su oltre 2200adulti con infezione, il cui scopo principale era quello di individuare il momento in cui questa popolazione – costretta per ...