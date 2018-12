Aids | In Italia 13-18mila infezioni Hiv non diagnosticate

Aids - in Italia circa 4000 nuovi casi annui : ... che prevede affissioni in 14 città Italiane a partire dal 27 novembre - interpretata da personaggi che rappresentano l'eccellenza del mondo della musica, della televisione, del cinema e dell'...

Hiv e Aids : differenze - sintomi e dati sui contagi in Italia e nel mondo - Sky TG24 - : Nel 2017 sono state segnalate 3.443 nuove diagnosi di infezione nel nostro Paese. Nel mondo circa 37 milioni persone sono sieropositive, e ogni giorno quasi 700 ragazzi e ragazze tra i 10 e 19 anni lo diventano. Tra le cause, disinformazione e poca prevenzione

Giornata mondiale contro l’Aids - le star italiane scendono in campo con AnlAids : Tiziano Ferro, Fabio Volo, Giorgio Panariello, Maria Pia Calzone, Rudy Zerbi, The Jackal, Giulia Valentina, Paola Turani. Sono questi i volti delle celebrità italiane attraverso cui Anlaids presenta la sua nuova campagna “Ti Riguarda”, lanciata in concomitanza con la Giornata mondiale contro l’Aids del 1° dicembre. Un invito a non sentirsi estranei alla questione, e a non sottovalutare quello che ancora oggi è un nemico contro cui è ...

Giornata Mondiale contro l'Aids : cosa si rischia in Italia e nel mondo : Aids, una malattia ancora attiva, che colpisce in particolare i più giovani. I dati a livello Mondiale non sono affatto positivi e confermano quanto sia più che mai necessario tenere alta la guardia: ...