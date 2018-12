Aids | i giovani tra 25 e 29 con l’incidenza più alta di infezioni La lotta della scienza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) “Tanto non uso droghe”. “Non sono mica gay”. “Lo conosco, posso fare sesso non protetto con lui”. “Io? No, mi imbarazzo a tirarlo fuori dalla borsetta il preservativo, se ne deve occupare l’uomo”. “Ma io mi vergogno a comprarli”. “Mi danno fastidio e secondo me provo meno piacere”. “Non serve, la mia ragazza prende la pillola”. In Italia tra ic’è ancora troppa poca consapevolezza sull’importanza del preservativo e una resistenza atavica nell’usarlo. Eppure è l’arma migliore per proteggersi dalla trasmissione del virus Hiv (e da tutte le malattie sessualmente trasmissibili). Secondo una recente indagineFederazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss), solo il 56,6 per cento degli italiani dichiara di usare un contraccettivo e tra questi non tutti preferiscono il condom maschile (il 76,6 per cento). “Confondono la prevenzione delle gravidanze indesiderate con quella ...