Aids | che cosa sanno gli adolescenti?

vanityfair

: Con @virginiaraggi, Vincenzo Spadafora, e Michaela Castelli abbiamo illuminato di rosso la #PiramideCestia di #Roma… - GiuliaGrilloM5S : Con @virginiaraggi, Vincenzo Spadafora, e Michaela Castelli abbiamo illuminato di rosso la #PiramideCestia di #Roma… - radiodeejay : Quattro lettere che conosciamo da quasi 40 anni e che ancora ci spaventano: oggi per fortuna non si muore più di AI… - carlogubi : Se dici che l'AIDS si trasmette coi vestiti dei migranti hai fatto tris: ignorante, razzista e omofobo. Se lo scriv… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Oltre tremila nuove diagnosi d’infezione nel 2017. L’età media è di 39 anni per i maschi e di 34 per le femmine. In Italia il virus dell’Hiv esiste ma non se ne parla abbastanza. Soprattutto tra i più giovani che molto spesso hanno un’idea di questo virus ferma ancora a quella che si aveva tra gli anni ’80 e ’90.In occasione della Giornata mondiale contro l’, che si celebra il 1 dicembre, ne abbiamo parlato con Giacomo Dessì, responsabile del progetto Educche LILA (sezione Cagliari), Lega Italiana per la lotta contro l’, porta avanti dal 2010 negli istituti secondari superiori di Cagliari e provincia.Si tratta di un percorso di formazione e informazione volto a prevenire l’HIV e le altre IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili) tra i giovanissimi. In questi anni il progetto di prevenzione ha raggiunto migliaia di ...