Aids | A Fontana | “Alzare la guardia’ | stasera Pirellone acceso

(Di sabato 1 dicembre 2018) “Non dobbiamo abbassare la guardia ed e’ giusto e doveroso per Regione Lombardia continuare a puntare soprattutto sulla prevenzione e sensibilizzazione dei ragazzi”. Lo scrive su Facebook il presidente Attilio, in occasione della Giornata mondiale contro l’che in serata vedra’ anche ililluminarsi con la scritta ‘Stop’.Questa mattina all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha partecipato a un’iniziativa di sensibilizzazione, promossa dalla Regione e presentata da Francesco Facchinetti, rivolta agli studenti dai 15 ai 18 anni delle scuole superiori.“In Lombardia – ha ricordato Gallera – nel biennio 2016-2017 si sono verificati 360 nuovi casi di, in riduzione rispetto ai bienni precedenti, ma ancora troppi”. “Proprio ...