Agente Bale apre al mercato | ' Gareth amava giocare con Cristiano Ronaldo' RUMORS

(Di sabato 1 dicembre 2018) La Juventus continua ad essere al centro di numerose voci diin questo periodo. Nelle ultime ore si è diffusa la news del possibile trasferimento a Torino di Alexis Sanchez, forte attaccane cileno che vorrebbe lasciare il Manchester United nella prossima sessione di calcioinvernale (su di lui è molto forte anche l'interesse del Paris Saint Germain). Notizie di calcioche riguardano la Juventus, comunque, arrivano anche dalla Spagna; stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", infatti,potrebbe lasciare il Real Madrid molto presto. Il talentuoso esterno offensivo gallese (probabilmente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo) non si troverebbe piu' bene al Real Madrid e non avrebbe ancora legato con il tecnico Santiago Solari, dunque non si esclude una sua partenza a sorpresa già a gennaio. Ma vediamo nel dettaglio la situazione del ...