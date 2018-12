Addio al Reddito di cittadinanza | sarà un Rei potenziato

Palazzo Chigi : in manovra reddito cittadinanza e Addio Fornero : Milano, 16 ott., askanews, - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 - ...

Arriva il reddito minimo? Addio agli altri sussidi : Trovare le coperture. È questa l'ossessione di via XX Settembre. M5s e Lega bussano alle porte del Tesoro per chiedere le risorse per finanziare i provvedimenti più importatnti del contratto di governo come il reddito di cittadinanza, la flat tax e il superamento della Fornero. Tria sta cercando, non senza difficoltà di accontentare le due anime del governo ma la strada è in salita. Soprattutto per il reddito di cittadinanza.I Cinque Stelle ...