Addio a George Bush padre | aveva 94 anni

George Bush padre è morto - Addio al presidente Usa della prima Guerra del Golfo : A far fuori il 'Super Bush ' vincitore a metà su Saddam Hussein , era stata l'economia e la promessa elettorale mancata: 'Read my lips: no new taxes'. 'Poppy', come lo chiamavano in famiglia, aveva ...

George Clooney dice Addio alla sua amata Harley-Davidson per colpa di Amal : Il celebre attore americano ha messo in vendita all’asta la sua moto per accontentare sua moglie Amal dopo l’incidente avvenuto in Sardegna Per amore a volte si è costretti a rinunciare alle proprie passioni, proprio come successo di recente a George Clooney, celebre attore americano conosciuto anche per la sua passione per le due ruote. In seguito all’incidente in moto avvenuto quest’estate in Sardegna che aveva costretto Clooney a ...