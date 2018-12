Addio a Ennio Fantastichini

vanityfair

: La morte di Ennio Fantastichini, l'addio commosso di Ozpetek: 'La mia 'mina vagante' se ne è andata' - repubblica : La morte di Ennio Fantastichini, l'addio commosso di Ozpetek: 'La mia 'mina vagante' se ne è andata' - nicola_pinna : Diceva di essere pauroso, di aver sempre terrore dei ruoli che i registi gli assegnavano. Addio a Ennio… - DavidSassoli : Addio a un grande attore che ci ha lasciato troppo presto. Addio, Ennio #Fantastichini -

(Di sabato 1 dicembre 2018)È morto a Napoli a 63 anni. L’attore, che da tempo combatteva con la leucemia, era ricoverato da quindici giorni in rianimazione all’ospedale Federico II ed è stato stroncato da una grave emorragia cerebrale. «Speravo che, invecchiando, aumentasse oltre all’età anche l’autostima. Non è così: quando si è giovani si ha diritto di sbagliare, alla mia età non è concesso sbagliare», aveva dichiarato recentemente.Nato vicino Roma, a Gallese in provincia di Viterbo, il 20 febbraio 1955, secondo figlio di un maresciallo dei carabinieri, aveva sin da giovanissimo dimostrato la sua passione per il teatro. Poi aveva iniziato a frequentare il corso di ...