Ad alcuni clienti | TIM offre 100 minuti di chiamate per una settimana ad appena 50

Tim Infinity : 4 tariffe per alcuni già clienti da 5€ al mese : Tim Infinity è un insieme di quattro offerte dedicate ai già clienti che si potranno attivare senza costi a partire dal 5 dicembre prossimo, se selezionati dal reparto commerciale. Tim Voce Infinity, Tim 10 Infinity, Tim 15 Infinity e Tim 20 Infinity sono le tariffe che saranno proposte ad alcuni già clienti e di cui si intuisce dal nome il contenuto. Scopriamo in dettaglio le nuove tariffe Tim con addebito su credito residuo e che raddoppiano i ...

Wind offre 20 GB al mese per un anno ad alcuni clienti - a 1 euro al mese : Wind sta raggiungendo tramite SMS alcuni già clienti, offrendo 20 GB di traffico Internet al mese per un anno, a 1 euro al mese. L'articolo Wind offre 20 GB al mese per un anno ad alcuni clienti, a 1 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind presenta All Inclusive Limited e Smart Limited Edirion - mentre Tre tenta alcuni già clienti : Wind presenta le nuove offerte ALL Inclusive e Smart Limited Edition, mentre Tre tenta alcuni già clienti con un pacchetto di traffico Internet aggiuntivo. L'articolo Wind presenta All Inclusive Limited e Smart Limited Edirion, mentre Tre tenta alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Potenziale tegola modem libero TIM : alcuni clienti potrebbero restarne fuori : Il modem libero è una questione spinosa, che dovrà essere ben inquadrata da tutti quegli utenti che decideranno di puntare su un apparecchio proprietario. Dal 1 dicembre 2018, TIM conferirà ai propri clienti la possibilità di scegliere, in forma autonoma, il modem da abbinare alla propria linea telefonica, facendo cadere l'obbligatorietà che in molti casi scattava alla sottoscrizione delle sue offerte. Il gestore blu ha deciso di anticipare un ...

Wind tenta alcuni ex clienti con la All Inclusive 40 Special da 8 - 99 euro al mese : Se nei vostri trascorsi c'è una permanenza in Wind, a partire da oggi potreste ricevere un SMS da parte del vostro ex gestore L'articolo Wind tenta alcuni ex clienti con la All Inclusive 40 Special da 8,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Amazon ha informato alcuni clienti che i loro indirizzi email sono stati diffusi per errore : Amazon ha informato alcuni clienti negli stati Uniti e in Europa – non si sa quanti – che i loro indirizzi email sono stati diffusi per un errore tecnico, assicurando che il problema è stato risolto. Un portavoce di Amazon ha

Wind propone due nuove offerte a partire da 4 - 99 euro al mese con 30 GB in 4G ad alcuni ex clienti : Due proposte uguali nei contenuti ma differenti per nome e mensile. In aggiunta, i nuovi clienti riceveranno in regalo un bundle da 100 Giga L'articolo Wind propone due nuove offerte a partire da 4,99 euro al mese con 30 GB in 4G ad alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Unlimited offerta ad alcuni clienti per il Cyber Monday : Vodafone Special Unlimited con 50 GB a 10 euro al mese è l'offerta proposta ad alcuni clienti selezionati in occasione del Cyber Monday. L'articolo Vodafone Special Unlimited offerta ad alcuni clienti per il Cyber Monday proviene da TuttoAndroid.

TIM regala ad alcuni clienti 5 - 5 GB di internet al mese per un anno - in Italia e in Europa : Un regalo interessante dal momento che ciascuno dei fortunati potrà godere per un anno di 5,5 GB in più al mese, per giunta con la velocità del 4.5G L'articolo TIM regala ad alcuni clienti 5,5 GB di internet al mese per un anno, in Italia e in Europa proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB - 30GB e 20GB proposte via telefono ad alcuni ex clienti : Ai clienti selezionati da Vodafone in questi giorni viene proposto telefonicamente un piano tra Special Minuti 50GB, Special Minuti 30GB e Special Minuti 20GB L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB, 30GB e 20GB proposte via telefono ad alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone regala ad alcuni clienti 1000 minuti - 1000 SMS e 5 Giga per due mesi : Vodafone ha dato il via ad una nuova promo dedicata ad alcuni suoi clienti, a quali viene proposta l'attivazione dell'offerta Vodafone Special Free L'articolo Vodafone regala ad alcuni clienti 1000 minuti, 1000 SMS e 5 Giga per due mesi proviene da TuttoAndroid.

TIM ha effettuato un addebito errato ad alcuni clienti per il rinnovo di Young Senza Limiti Special Edition : TIM ha fatto un addebito errato (11,99 e non 9,99 euro) ad alcuni clienti per il rinnovo di Young Senza Limiti Special Edition. Ecco come porvi rimedio! L'articolo TIM ha effettuato un addebito errato ad alcuni clienti per il rinnovo di Young Senza Limiti Special Edition proviene da TuttoAndroid.

Tre ripropone via SMS la PLAY 30 Special e Unlimited - Wind regala 20 GB ad alcuni clienti : Tre ripropone via SMS la PLAY 30 Special e la PLAY 30 Unlimited, Wind regala invece 20 GB di internet ad alcuni clienti che hanno legami in Brasile L'articolo Tre ripropone via SMS la PLAY 30 Special e Unlimited, Wind regala 20 GB ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Moment regala 2 anni di abbonamento digitale a Vanity Fair ad alcuni clienti : Dopo il quiz dedicato al Cinema e dopo la promozione Happy Giga Night di Hallowen, arriva oggi il quiz dedicato alla moda che regala come premio 2 anni di abbonamento digitale alla rivista Vanity Fair. Vodafone Happy Moment è attivabile solo da alcuni clienti selezionati da Vodafone che saranno invitati a partecipare e rispondere correttamente a tre domande sull’argomento con due o quattro opzioni per la risposta. L'articolo Vodafone Happy ...