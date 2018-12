Accordi&Disaccordi | Travaglio su Nove | “Di Maio dichiari guerra senza quartiere al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) Marcosprona il governo alla lotta contro l’economia sommersa. Ad ‘Accordi&Disaccordi’, tutti i venerdì alle 22:45 su, Luca Sommi, conduttore in tandem con Andrea Scanzi, parte dal tema caldo: “La notizia della settimana è Antonio Di. Tra il 2008 e il 2010 sarebbero stati impiegati 4 lavoratori in nero, ma Luigi Dinon c’entra niente, in questa storia che compete solo il padre”. Il Direttore de Il Fatto Quotidiano fa chiarezza: “Il lavoro nero è una cosa molto seria, una piaga, c’è chi dice che abbiamo tra il 30 e il 40% di economia sommersa. E’ lavoro nero”. Andrea Scanzi ricorda i tempi passati: “Berlusconi se ne vantava”. “Sì, andò in Europa a vantarsene – gli fa eco-. Berlusconi disse: ‘Non vi preoccupate, i dati sull’economia italiana sono falsi perché abbiamo il 40% in più di nero’. Non era bello dirlo in Europa, ma è ...