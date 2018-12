Accadde nel rock | oggi 1 dicembre | Sex Pistols | Doors | Linkin Park | Mondo Marcio | Bette

Accadde oggi : nel 1954 il primo e unico caso di meteorite che colpì una persona - ecco come avvenne : Era il 30 novembre 1954 quando si verificò il primo caso conosciuto di persona colpita da un meteorite. A Sylacauga, in Alabama, una condrite di 4 chili bucò il tetto di una casa colpendo Ann Elizabeth Hodges, che in quel momento si trovava nel suo salotto a riposare sul divano, e la ferì ad un’anca. Il meteoroide raggiunse la Terra sul lato rivolto verso il Sole; dopo le analisi dell’orbita emerse che il corpo dal quale probabilmente ...

Accadde oggi : nel 1994 l’Achille Lauro affondava nelle acque del Mediterraneo - con tutti i suoi misteri e le sue controversie : Era il 30 novembre 1994 quando, al largo della Somalia, si consumava il tristemente noto naufragio del transatlantico italiano Achille Lauro. Un incendio scoppiato a bordo durante una crociera causò la morte di due persone e l’affondamento della nave. Solo dieci anni prima sempre l’Achille Lauro era stata teatro di un dirottamento da parte di un commando palestinese. Il dirottamento dell’ottobre 1985 fu un caso internazionale delicatissimo, ...

Accadde oggi : nel 1864 il massacro di centinaia di indiani sul fiume Sand Creek - in Colorado : Fra il 29 ed il 30 novembre 1864 in quello che oggi è il Colorado, negli Stati Uniti d’America, si verificò uno degli episodi più vergognosi delle guerre indiane, avvenute in quella che è la fase di espansione dei coloni americani nelle terre dei nativi. Un accampamento con circa seicento indiani d’america, membri della tribù Cheyenne e Arapaho, situato lungo il fiume Sand Creek, venne attaccato da settecento soldati comandati dal colonnello ...

Accadde oggi : nel 2011 il rover Curiosity partì alla volta di Marte - era il più grande esploratore costruito fino a quel momento : Il rover Curiosity della NASA, il più grande esploratore e il più sofisticato robot mai costruito fino a quel momento, decollò nel pomeriggio del 26 novembre 2011 con destinazione Marte, dove aveva il compito di individuare eventuali forme di vita. Curiosity, dalle dimensioni pari ad una grande automobile e del peso di una tonnellata, era dotato di un raggio laser per la ricerca sulle rocce e un kit di strumenti per analizzare il loro contenuto; ...

Accadde oggi - nel 1859 il grande ‘scandalo’ che portò verso la scienza moderna : la pubblicazione de “L’origine della specie” : Era il 24 novembre 1859, quando venne pubblicata “L’origine delle specie” di Charles Darwin, che esaurì l’intera tiratura iniziale di 1250 copie. Fu un grande successo, ma creò anche scandalo, segnando una tappa fondamentale nel cammino verso la scienza moderna. Tutto iniziò il 15 settembre 1835 quando Darwin approdò alle isole Galapagos. Il grande naturalista, studiando la vita su 4 delle 17 isole dell’arcipelago, teorizzò la sua celebre teoria ...

Accadde oggi : nel 2004 il terremoto di Salò di magnitudo 5.2 che causò paura e danni nel Nord Italia : E’ quasi caduto nel dimenticatoio, ma chi lo ha vissuto non può scordarlo. Era il 24 novembre del 2004 quando un forte terremoto creava apprensione, spavento e danni ingenti in Lombardia. Il terremoto di Salò si verificò precisamentealle 23.59 con epicentro a 3 km da Toscolano Maderno (Brescia), sul settore occidentale del Lago di Garda. Il centro abitato più grande più vicino all’epicentro era, appunto, Salò. Il sisma ebbe ebbe magnitudo ...

Accadde nel rock - oggi 23 novembre : Freddie Mercury - Ludovico Einaudi - Bruce Hornsby - Alessio Bertallot - Carlinhos Brown - Fred Buscaglione - ... : 23 nov 2018 - 1991: Il mondo apprende che Freddie Mercury ha contratto il virus dell'AIDS: è lui stesso a rivelarlo alla stampa. Il giorno dopo, il cantante dei Queen morirà.

Accadde oggi : nel 1890 nasce il mitico jukebox - ecco tutta la sua storia : Buon compleanno al mitico e indimenticabile jukebox. La “scatola musicale” che ha fatto da colonna sonora a intere generazioni, vide i suoi natali il 23 novembre del 1890, ovviamente negli Stati Uniti d’America e con precisione a San Francisco, al Palais Royale Saloon. A rendere il suo ricordo ancora più vivido nella nostra memoria sono stati soprattutto film e telefilm, primo fra tutti l’indimenticabile Happy Days, dove al ...

Accadde oggi : nel 1980 la violenza del terremoto in Irpinia cambia per sempre il volto del Sud Italia [GALLERY] : 1/9 ...

Accadde oggi : nel 1783 l’uomo vola per la prima volta : Era esattamente il 21 novembre 1783 quando per la prima volta un essere umano veniva portato in cielo da una macchina. Nasceva così quello che possiamo definire il “volo umano”: per la prima volta nella storia una mongolfiera con due uomini a bordo si alzava da terra restando in aria per poco meno di mezz’ora. A realizzare l’innovativo mezzo erano stati i due fratelli Montgolfier, il cui primato, però, sarebbe durato ben poco: il successivo 1 ...

Accadde oggi : nel 1945 si apre il processo di Norimberga contro gli uomini di Hitler : Il 20 novembre 1945 si apre a Norimberga il processo contro i crimini del Nazismo che si concluderà con 12 condanne a morte, 7 a pene detentive e 3 assoluzioni. Nell’agosto del 1945 gli alleati costituirono un tribunale internazionale con 8 giudici, ovvero 2 rappresentanti per ciascuno dei paesi vincitori, che vide imputati 24 tra i maggiori esponenti dello stato nazista. I processi contro gli uomini di Hitler furono ben 12, oltre a quello di ...

Accadde oggi : nel 1626 venne inaugurata la maestosa Basilica di San Pietro dopo 120 anni di lavori : Con una solenne consacrazione, il 18 novembre 1926, Papa Urbano VIII celebra il rito di inaugurazione della maestosa Basilica di San Pietro, dopo 120 anni dall’inizio dei lavori. La Basilica è oggi il simbolo stesso della religione cattolica, nonché dello Stato del Vaticano. La storia della sua costruzione fu lunga e nel corso dei decenni maestri e papi si susseguirono variando e migliorando i progetti iniziali. Il via ufficiale alla sua ...

Accadde oggi : nel 1869 l’inaugurazione del Canale di Suez che ‘aprì’ la porta alla colonizzazione dell’Africa : La sua apertura ha dato l’avvio alla rivoluzione del commercio mondiale, facilitando la navigazione dall’Europa all’Asia, senza bisogno di circumnavigare l’Africa. Si tratta del famigerato Canale di Suez, la cui inaugurazione avvenne il 17 novembre del 1869. All’epoca misurava 164 km di lunghezza, 8 m di profondità, 52 m di larghezza e permetteva il transito di navi con pescaggio massimo di 6,7 m. Dal 2010, però, le sue misure sono cambiate: ...

Accadde oggi : nel 2003 il terribile attentato di Nassiriya nel quale persero la vita 19 italiani : A Nassiriya, in Iraq, erano le 10.40 ora locale, in Italia le 8:40. Mancavano pochi secondi a una delle stragi più tristemente memorabili della storia contemporanea italiana e non solo. Carabinieri e militari dell’esercito di stanza alla base “Maestrale” avevano già iniziato a pieni ritmi un’altra giornata in Iraq, teatro operativo della missione Antica Babilonia, autorizzata proprio quell’anno, che aveva come unico scopo quello di contribuire ...