ACAB - All Cops Are Bastards | Nove Streaming video del film di Stefano Sollima | oggi | 1

“Dolcetto o scherzetto?”. MACABro Halloween - Braylen Carwell di 5 anni ricoverato dopo aver mangiato un caramella : La vigilia di Halloween con gli amici e il cestino a forma di zucca in mano, pronto a girare per il quartiere con la frase di rito stampata sulle labbra: “Dolcetto o scherzetto”, così era iniziato il pomeriggio del piccolo Braylen Carwell, 5 anni, prima che la situazione precipitasse. Braylen, all’improvviso, ha cominciato ad avere delle convulsioni.I genitori hanno portato immediatamente il bambino in ospedale, dove è avvenuta ...