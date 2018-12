A Ragusa un corso per la gestione del cane

Concorso assistente sanitario a Ragusa - psicologo Napoli e Roma : Nuove opportunità concorsuali per la professione di assistente sanitario e psicologo. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre prossimo verranno espletati, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (assistente sanitario), e presso l'Università La Sapienza di Roma e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, per quanto riguarda il ruolo di psicologo. Avviso pubblico per assistente sanitario L'ASP di Ragusa ha indetto un ...

Corso di tecnica chirurgica su cadavere a Ragusa : medici italiani e stranieri hanno partecipato al Corso di tecnica chirurgica su cadavere umano svolto per la prima volta nel sud est della sicilia. tr

Ragusa : corso educazionale per pazienti con diabete : Appuntamento all’Aiad di Ragusa con il corso educazionale per pazienti con diabete, mercoledì 28 novembre alle ore 15.00 via g.b. Odierna 86

Successo per corso della Cna a Ragusa : Ha riscosso un notevole Successo il corso formativo svoltosi a Ragusa e promosso dalla CNA che ha visto come coach Giancarlo Fornei

Corso somministrazione bevande a Ragusa : Si è concluso a Ragusa il Corso di formazione di 100 ore della Confcommercio per la somministrazione di alimenti e bevande. Tutti promossi i corsisti

Ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa : domani apre il Pronto Soccorso : domani apre il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di contrada Cisternazzi di Ragusa. Lo annuncia con una nota l'Asp di Ragusa.

L'orchestra della scuola Schininà di Ragusa vince concorso internazionale : Lusinghiero riconoscimento per gli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto Schininà di Ragusa che hanno partecipato ad un concorso a Catania

Giorgio Mirabella di Insieme resta consigliere comunale. Bocciato al Tar il ricorso di Ragusa Prossima : ... del tutto, una forza politica che, senza poter vantare esperienze di governo, risulta, forse, assai scomoda per un certo modo di fare politica. Il gruppo Insieme e il suo rappresentante in Consiglio ...

Pronto Soccorso del Civile chiuso a Ragusa? "E' una fake news!" : L'Asp di Ragusa interviene dopo la diffusione di una notizia su Facebook fatta da un utente che denunciava di avere trovato chiuso il Pronto Soccorso

Corso di massaggio sportivo a Ragusa. E' già un successo : Già da qualche settimana è stato avviato a Ragusa un Corso di operatore del massaggio sportivo. Soddisfatto il presidente provinciale Csen, Cassisi

Corso per arbitro di calcio a Ragusa : Sino a domenica 28 ottobre sono aperte le iscrizioni al primo Corso per arbitro di calcio organizzato dallo Csen a Ragusa. A tenerlo sarà Sergio Bosio

Corso di formazione del coach Fornei a Ragusa : Promossa dalla Cna di Ragusa una due giorni di formazione insieme al coach toscano Giancarlo Fornei dell'Accademia Anam

Omicidio Roberta Ragusa - ricorso Antonio Logli “non l’ho uccisa”/ Ultime notizie - figlio : “mamma torna a casa” : Roberta Ragusa, ricorso di Antonio Logli dopo la condanna per Omicidio: "non l'ho uccisa io". Ultime notizie dopo lo sfogo a Quarto Grado del figlio Daniele: "mamma torna a casa"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:38:00 GMT)

ROBERTA Ragusa - ANTONIO LOGLI PRESENTA RICORSO IN CASSAZIONE/ Nel mirino la testimonianza di Loris Gozi : ROBERTA RAGUSA, RICORSO in CASSAZIONE per il marito ANTONIO LOGLI: “Passaggi illogici nella ricostruzione basata su testimoni e orari”. Le ultime notizie dopo la condanna in Appello(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:57:00 GMT)