A che cosa servono i portafortuna?

Falde acquifere : cosa sono e perché sono importanti : Si sente spesso parlare di Falde acquifere quando il tema è l’inquinamento ambientale ma queste rischiano di essere parole gettate al vento e che non rendono l’idea del pericolo che si sta correndo se non si ha ben presente cosa sono queste Falde, dove sono e come, se inquinate, esse possono danneggiare noi, gli animali che vivono sulla faccia della Terra e le piante che vi crescono. (altro…) The post Falde acquifere: cosa sono e perché ...

Serie tv : che cosa guardare a dicembre : Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di ...

Aids - che cosa sanno gli adolescenti? : Oltre tremila nuove diagnosi d’infezione nel 2017. L’età media è di 39 anni per i maschi e di 34 per le femmine. In Italia il virus dell’Hiv esiste ma non se ne parla abbastanza. Soprattutto tra i più giovani che molto spesso hanno un’idea di questo virus ferma ancora a quella che si aveva tra gli anni ’80 e ’90. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, che si celebra il 1 dicembre, ne ...

Papa Francesco : “Omosessualità nel clero è qualcosa che mi preoccupa - una questione seria” : L’omosessualità nel clero e all’interno delle mura dei conventi “è qualcosa che mi preoccupa“, “è una questione molto seria” e occorre più attenzione ai candidati nei seminari. “Nelle nostre società sembra addirittura che l’omosessualità sia di moda e questa mentalità, in qualche modo, influisce anche sulla vita della Chiesa”. Lo dice Papa Francesco nel libro intervista con il sacerdote claretiano Fernando ...

Sabato e domenica nel Foglio. che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’opposizione di pagina 69 - Il metodo McLuhan (una parte per il tutto) sui libri dei politici non in linea con il governo gialloverde. Per

che cosa deve fare il Milan per passare il turno in Europa League : Tutti i risultati a disposizione dei rossoneri per qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League L'articolo Che cosa deve fare il Milan per passare il turno in Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Il Pd serve ancora. Deve solo decidere a che cosa" : "Il Pd serve ancora. Deve solo decidere a che cosa. La regressione proporzionalista ha fatto perdere al Partito le sue ambizioni". Arturo Parisi spiega al Foglio "perché il Pd ha abbandonato la sua missione"."Il Pd serve - argomenta Parisi - . Deve solo decidere a che cosa. Servire a rappresentare nelle sedi istituzionali i valori, le parole, e le abitudini di un pezzo di società che si era aggregato nel secolo scorso, ...

GF VIP : Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza : Stefano e Dasha, Ivan Cattaneo dice la sua dopo il Gf Vip Ivan Cattaneo è stato l’ospite di oggi di Ultime dalla casa. Emanuela Gentilin ha condotto un’intervista molto divertente e si è parlato... L'articolo GF VIP: Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

J-Ax - il mistero a Striscia la Notizia : la foto lo tradisce su Instagram - c'è qualcosa che non torna : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce J-Ax . O almeno sembrerebbe. Il rapper sarebbe stato 'attenzionato' dal tg satirico di Canale 5 dopo le dichiarazioni di Fedez , poi smentite, sulle fine ...

Manovra : le novità su condoni - Rc Auto e bonus bebè. La rottamazione? In 4 rate Ecco cosa cambia : la videoscheda : Il Senato ha approvato il decreto fiscale, che ora passa alla Camera. Tra le misure, la Guardia di Finanza, in funzione anti evasione, potrà avere i dati di sintesi dei conti correnti bancari e conservarli per 10 anni

Preconcepimento : cosa sono le malattie autosomiche recessive? : Grazie agli avanzamenti della tecnologia e della scienza, è possibile conoscere il rischio che una coppia ha di trasmettere una malattia genetica al feto attraverso un test genetico Preconcepimento . ...

Legittima difesa - ecco che cosa prevede il ddl all'esame della Camera : ... l'altro è M5s, è quella espressa nelle ultime ore dal leader e vicepremier del governo giallo verde Matteo Salvini che, a commento dell'episodio di cronaca, ha sottolineato: «Sto con chi si difende».

Michael Schumacher - Padre Georg sconvolgente : 'Lo ho incontrato - com'è il suo volto e cosa sente' : Insomma, per la prima volta dal drammatico incidente di Meribel del 29 dicembre 2013, trapelano informazioni precise sulle condizioni del ex campione del mondo di Formula 1 . A rompere il muro eretto ...

Il decreto Sicurezza è legge : cosa cambia (e perché il Pd ha protestato con maschere bianche) : Approvato il pacchetto di norme voluto da Salvini: stretta sull'immigrazione e sul sistema Sprar, ma anche Daspo urbano...