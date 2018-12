5 fumetti ispirati ai miti greci

wired

(Di sabato 1 dicembre 2018) Wonder WomanLa Paperodissea, di Guido Martina e Pier Lorenzo De VitaKill the Minotaur, di Pasetto, Cantamessa, Ketner, BealieuSaint Seiya (I cavalieri dello zodiaco), di Masami KurumadaPromethea, di Alan Moore, J.H. Williams III, Mick GrayAlcune storie sono immortali. Rappresentano gli archetipi del dramma o della commedia, dell’eroismo e della morale, cui da sempre innumerevoli sceneggiatori hanno attinto per avvincere i cuori dei lettori. Seguendo il vecchio motto: ciò che funziona, non si cambia. Al massimo si può variare sul tema. E così non sorprende che i, le storie dei grandi eroi dell’epica omerica o della tragedia ellenica, non siano mai passati di moda. E in qualche forma (magari declinati in salsa fantasy, o sci-fi), tornino spesso a ripresentarsi anche nel mondo dei comics.L’esempio più recente è l’omnibus di Oudeis, il volume che ...