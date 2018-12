Abbiamo lavorato sodo in questi mesi per garantire ancora una volta un cartellone di alto livello e siamo ...

Attraversava a piedi la provinciale Anziana investita a Schilpario : è grave : Una donna di 75 anni è stata investita mentre Attraversava la provinciale che passa sotto a Schilpario nel tardo pomeriggio di sabato 1 dicembre.

ALBA/ Emozioni sul ghiaccio alla pista di pattinaggio in piazza aperta fino al 31 gennaio : Sabato 1 dicembre in piazza Elvio Pertinace ad ALBA è stata inaugurata ufficialmente la pista di pattinaggio su ghiaccio attorniata dal "Giardino di Natale". Al taglio del nastro, il Sindaco ...

Sferisterio Mermet di Alba : non più privato e presto la ristrutturazione : Dal 28 novembre scorso lo storico Sferisterio Mermet di Alba non è più proprietà privata ma è stato acquisito dalla fondazione Sferisterio Mermet che si è ufficialmente presentata al pubblico sabato 1 ...

CHIUSA PESIO/ Martedì 11 l'aperitivo con la scrittrice di gialli Alice Basso : Continua il ciclo di incontri con i grandi giallisti presso la Biblioteca Civica Ezio Alberione di CHIUSA di PESIO. Dopo il successo dell'incontro con la scrittrice Margherita Oggero, la rassegna "...

E' morto l'attore Ennio Fantastichini : vinse il David di Donatello con 'Mine Vaganti' : Oggi 1° dicembre è venuto a mancare l'attore Ennio Fantastichini all'età di 63 anni: un artista poliedrico che, nel corso della sua carriera, ha ottenuto grandi successi sia al cinema che in televisione. Ha avuto la capacità di spaziare da personaggi comici fino a quelli drammatici, dimostrando un talento straordinario che gli è valso la vittoria del David di Donatello nel 2010 come migliore attore non protagonista della pellicola intitolata ...

Tu si que vales - chi vincerà? tutti i finalisti di questa edizione : Oggi, sabato 01 dicembre, va in onda la finale di Tu si que vales, in diretta su canale cinque a partire dalle 21.30. I finalisti che si sfideranno questa sera per portare a casa il premio finale pari a cento mila euro sono 16. A decidere il vincitore di questa edizione del reality show di Maria De Filippi è il pubblico che potrà scegliere il suo preferito tramite il numero telefonico 477.000.2, attraverso l'app di Mediaset Play o sul sito ...

Sampdoria – Bologna : un primo tempo spettacolare - i VIDEO dei gol : 45 minuti di puro spettacolo a Genova: il primo tempo di Sampdoria-Bologna termina 3-1, tutti i gol Un sabato sera per nulla noioso: se qualche appassionato di calcio ha ‘azzardato’ a lamentarsi per l’anticipo apparentemente non troppo emozionante della 14ª giornata di Serie A, è stato subito smentito. Il primo tempo di Sampdoria-Bologna è infatti terminato con ben quattro reti. I doriani sono andati negli spogliatoi in ...

Manovra - Conte : con Ue verso soluzione : 21.45 Sui negoziati con l'Ue "sono molto parco nel raccontare quello che ci siamo detti: il negoziato è in corso e in ogni incontro che facciamo si compiono passi avanti". Così il premier Conte al termine del G20 sulle trattative con l'Ue sulla Manovra. Con Juncker "stiamo lavorando a delle soluzioni concrete -dice-. Non siamo entrati nei dettagli tecnici ma abbiamo trovato l'impostazione per la soluzione finale". E conclude "Nei prossimi ...

Como : rubano in supermercato e minacciano addetti sicurezza - arrestati : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Tre giovani, due ragazzi di 20 e 21 anni e una ragazza di 19 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Como per rapina impropria. Due operatori della vigilanza di un supermercato della città hanno sorpreso il 21enne mentre rubava un oggetto dagli scaffali. Fermato, il g

Dl Sicurezza - migranti con permesso umanitario cacciati dal Cara : alcuni sono finiti per strada : In ottemperanza al Dl Sicurezza recentemente approvato dal Parlamento in via definitiva, 24 migranti ospiti del Cara di Isola Capo Rizzuto in possesso di permesso umanitario sono stati costretti ad abbandonare la struttura per ordine della prefettura di Crotone. alcuni di loro sono finiti per strada.Continua a leggere

Tu sì que vales : Alessio Sakara assente. Cosa è successo : Alessio Sakara assente a Tu sì que vales: svelato il motivo A Tu sì que vales è tempo di finalissima. Sabato prossimo il pubblico potrà godersi ‘Il meglio di’ dove si ripercorreranno le migliori esibizioni dei talenti ‘canonici’ e soprattutto le migliori esibizioni di coloro che, per motivi del tutto legati al merito, sono entrati a far parte della Scuderia Scotti. Quindi questa sera non ci saranno più esibizioni ...

Vialli - i tifosi della Juventus e della Sampdoria si stringono attorno all’ex beniamino [FOTO] : 1/3 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 12 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Fiorentina-Juventus - scritte contro Scirea e Heysel. Allegri : "Da arresto" : Fuori dallo stadio Franchi , poco prima di Fiorentina-Juventus, sono comparse scritte che offendono la memoria dei 39 tifosi morti all' Heysel , 1985, finale di Champions contro il Liverpool, e l'ex ...

Serie A : tutto su Roma-Inter : La gara sarà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport 1 , canale 202, , Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport canale 251. I possessori di pc, tablet e smartphone potranno inoltre ...