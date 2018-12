10 star della musica internazionale che sono state in concerto in Italia nel 2018

Il Papu Gomez si racconta ai Signori della Serie A. 'Nessuno riesce a star dietro alla Juve' : L' intervista esclusiva andrà in onda su Sky Sport , canale 251, sabato 1 dicembre alle 20.30 e alle 23.30 su Sky Sport Uno ; domenica 2 dicembre su Sky Sport Uno alle 12.30, alle 18.30 e a ...

Freddie Mercury star della nostalgia : Addio luoghi comuni. Finalmente. Farrokh Bulsara, per gli amici Freddie Mercury, era un bravo ragazzo. E, vivaddio, il biopic dedicato alla sua vita non è il ritratto della solita star della musica, ...

Un premio da 200mila euro per le startup della salute : (foto: STEFFEN SCHMIDT/epa/Corbis) Le applicazioni della tecnologia sono oggi le più varie, ma tra quelle più importanti vi è senza dubbio il settore medico. Per questo Roche Italia ha deciso di premiare progetti digitali di startup e aziende che operano nell’ambito della salute personale e delle cure mediche sostenibili con una somma massima di 200mila euro per finanziare le loro ricerche. È nata così la prima edizione del bando ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar svela la data d'inizio della beta di Red Dead Online : Sapevamo che Rockstar avesse in mente di lanciare Red Dead Online alla fine del mese di novembre, ma gli sviluppatori non avevano fatto chiarezza sull'effettiva data di disponibilità dell'atteso comparto Online di Red Dead Redemption 2.Nella giornata di oggi lo studio ha però svelato le modalità di accesso alla beta di Red Dead Online, annunciando che i giocatori in possesso della Ultimate Edition del gioco potranno accedervi già a partire da ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

GF Vip - Silvia Provvedi piange prima della finale : 'Non voglio più stare male' : 'Non voglio più stare male'. Silvia Provvedi è crollata ed è scoppiata in lacrime al Gf Vip 2018. L'esperienza del reality l'ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona , col quale ha ...

Chiamata per giovani - scienziati e startup nelle scienze della vita : G-FACTOR, società fondata e controllata al 100% dalla Fondazione Golinelli specificamente dedicata all'avvio di nuove realtà imprenditoriali, intende accompagnare nel mercato idee di giovani, ...

Rita Ora accusata di aver cantato in playback alla Thanksgiving Day Parade : ecco la replica della pop star : Dai un'occhiata tu stesso al video della performance The post Rita Ora accusata di aver cantato in playback alla Thanksgiving Day Parade: ecco la replica della pop star appeared first on News Mtv Italia.

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : buon quinto posto del team pursuit femminile azzurro - Giovannini e Niero fuori dalla finale della mass start : Prima giornata di gare nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone). Un day-1 in cui il colore azzurro è stato un po’ sbiadito visti i risultati dei nostri portacolori. Nelle semifinali della mass start maschile infatti sia Andrea Giovannini che Daniel Niero, per pochissimo, non sono riusciti ad accedere alla finale. Due heat molto tirate nelle quali i nostri due portacolori hanno ottenuto ...

I am Paul Walker - la special edition a 5 anni dalla morte della star di Fast & Furious : Il prossimo 30 novembre saranno passati cinque anni dalla tragica morte di Paul Walker, rimasto ucciso in un incidente stradale. In occasione di questo triste anniversario, la Virgil Films trasmetterà on demand negli Stati Uniti una versione estesa (con 30 minuti di girato in più) del documentario I Am Paul Walker, già andato in onda su Paramount Network lo scorso agosto. A dirigere il documentario dedicato alla star di Fast & Furious è ...

Offerta WIND per acquistare iPhone 8 : info - costo e dettagli della promo per clienti : Nuova Offerta di WIND che 'regala' agli abbonati iPhone 8, uno dei più innovativi smartphone Apple: tutti i dettagli WIND e iPhone 8: ecco i dettagli dell'Offerta Foto Wired WIND, ecco come come avere ...

Pagelle TV della Settimana (12-18/11/2018). Promossi I Bastardi di Pizzofalcone e Cannavacciuolo. Bocciati Finocchiaro e Weber : House of Cards Promossi 9 a Federico Ruffo. Autore di un’inchiesta tosta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva della Juventus, il giornalista è scampato ad un attentato. Onore al coraggio e anche ad un percorso professionale che tante volte l’ha portato ad andare oltre le cose. 8 a I Bastardi di Pizzofalcone 2. Rai1 rompe gli schemi puntando su un prodotto ruvido sin dal titolo che riesce a stupire anche nel finale. ...