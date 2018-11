Zocchi-Farchi-Maio | non ci fermeremo dinanzi minacce ultimi giorni

romadailynews

(Di venerdì 30 novembre 2018) Roma – "Esprimiamo la nostra solidarieta' al consigliere municipale di LeU Cesare Lucidi ritrovatosi vittima di un vile atto vandalico e a Sabrina Alfonsi oggetto dadi intimidazioni delle associazioni Pro Vita. Il clima nel nostro municipio e in tutta Roma, considerando anche l'incendio della palestra Valerio Verbano, a quanto pare e' questo e dobbiamo farci i conti"."Quello che proviamo quotidianamente a mettere in campo ribellandoci alla cultura di odio crescente probabilmente da' fastidio a qualcuno; che sappia pero' che non ci". Cosi' in un comunicato Matteo, Francescae Luigi, consiglieri della Lista Civica Caudo Presidente.