Yvonne Sciò e la lite con Naomi Campbell | «Me le ha date di santa ragione»

Vieni da Me - Yvonne Sciò rivela : 'Dieci anni fai litigai con Naomi - le ho solo prese' : Yvonne Sciò conferma di 'averle prese' da Naomi Campbell . L'attrice e regista, già fra le ragazze di 'Non è la Rai' è ormai nota anche all'estero, vive a Los Angeles, e circa dieci anni fa ha ...

Yvonne Sciò a ‘Vieni da me’ : ecco com’è diventata l’ex stellina di Non è la Rai : Sono lontanissimi i tempi di ”Non è la Rai” e ancora di più quelli dello spot tormentone della Sip (“Mi ami? Ma quanto mi ami?”), ma sono in tanti, ancora, a ricordare la bella Yvonne Sciò . Tra il 1991 e il 1995 è Yvonne è stata una delle ragazze più amate del programma televisivo italiano ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni. Il suo ruolo nella trasmissione è principalmente ...

Yvonne Sciò : "Naomi Campbell mi ha picchiato quando le ho detto che mi sarei sposata" : Durante la puntata di giovedì 29 novembre di Vieni da Me, il programma in onda su Rai 1 condotto da Caterina Balivo, è stata ospite l'attrice ex Non è la Rai, Yvonne Sciò. Protagonista dell "Intervista con l'emoticon", la Sciò ha ripercorso alcune tra le tappe più importanti della sua carriera, oltre che alcuni episodi diventati famosi.Il più famoso, una rissa con la Venere Nera, la top model ...