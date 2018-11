Youtube perde la prima battaglia dello streaming |  Originals sarà gratuito dal 2019

agi

(Di venerdì 30 novembre 2018) Youtube fallisce l'operazione Netflix. Dal, Originals, il servizio che propone su abbonamento serie tv e film originali, non sarà più a pagamento. Saràe interrotto dalla pubblicità. Una sterzata che arriva dopo appena otto mesi.Originals era stato battezzato a maggio, con un abbonamento che includeva anche Youtube Music (il servizio che incrocia streaming in stile Spotify con un archivio di video musicali e concerti). In Italia è arrivato a giugno, con un prezzo di 11,99 euro al mese per l'intero pacchetto.Perché Youtube cambia L'obiettivo – ha spiegato un portavoce di Youtube a Business Insider – è “soddisfare la crescente domanda di un platea globale”. Tradotto: l'abbonamento non ha trovato l'accoglienza sperata, nonostante la richiesta di ...