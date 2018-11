Xiaomi Mi 8 Pro Global | Amazfit Bip e molto altro in promozione su Lightinthebox

Xiaomi Mi 8 Pro inizia a ricevere Android 9 Pie in Cina - porting per Redmi Note 5 Pro : Parte dalla Cina il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Mi 8 Pro, mentre Xiaomi Redmi Note 5 Pro deve "accontentarsi" di una custom ROM. L'articolo Xiaomi Mi 8 Pro inizia a ricevere Android 9 Pie in Cina, porting per Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sale al quarto posto tra i produttori e mostra la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3 : Mentre il report periodico di IDC indica che Xiaomi è tornato a essere il quarto produttore mondiale, Lei Jun mostra la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Xiaomi sale al quarto posto tra i produttori e mostra la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi per il Black Friday : Honor 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S9 Plus e Moto G6 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi per il Black Friday: Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Global Stabile atterra anche su Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite - da poco in Italia : anche Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite, da poco ufficialmente disponibili in Italia, ricevono l'aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile. L'articolo MIUI 10 Global Stabile atterra anche su Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite, da poco in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è il quarto produttore di smartphone in Italia. E oggi apre il suo store online : Puntare sulla produzione di smartphone di qualità mantenendo prezzi accessibili per i consumatori è una delle regole che ha da sempre caratterizzato la strategia di Xiaomi. Una scelta che, a quanto pare, continua a rivelarsi positiva per l’azienda cinese riuscita in pochi anni a imporsi tra i migliori produttori di smartphone in Cina, espandendosi poi in altri mercati dove continua ad ottenere riscontri positivi. Nel corso di ...

Alcuni Xiaomi Mi A2 hanno problemi con la memoria : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano problemi con il proprio Xiaomi Mi A2. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Alcuni Xiaomi Mi A2 hanno problemi con la memoria proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20 - Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3 : partito il roll out dell’aggiornamento : È tempo di aggiornamenti anche per Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3, che ricevono in questi giorni l'attesissimo aggiornamento a Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark arriva in Italia con sconto promo : Xiaomi Black Shark è uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo anno. Completamente dedicato a quegli utenti che giocano molto con il proprio dispositivo, ha inaugurato la nuova tendenza del 2018. che vede al centro dell’attenzione leggi di più...

MIUI 9 Global stabile disponibile al download per Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 Pro : MIUI 9 disponibile per il download per Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 Pro: ecco i link per scaricare la ROM. L'articolo MIUI 9 Global stabile disponibile al download per Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - Honor Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge L'articolo Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, ZenFone Max Pro M1, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Honor Play, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite - Xiaomi AirDots e Mi Box S in promozione su GearVita a prezzi stracciati : Non occorre aspettare le promo del Black Friday per ottenere ottimi sconti: oggi vi proponiamo una serie di codice sconti per una serie di prodotti Xiaomi a prezzi strepitosi. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi AirDots e Mi Box S in promozione su GearVita a prezzi stracciati proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta un nuovo radiatore intelligente per scaldare il prossimo inverno : Xiaomi presenta un nuovo dispositivo per il riscaldamento della casa, in grado di coprire 20-30 metri quadri, che può essere montato anche a parete. L'articolo Xiaomi presenta un nuovo radiatore intelligente per scaldare il prossimo inverno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro - Note 4 e Note 4X ricevono MIUI 10 Global Stabile : MIUI 10 Global Stabile è disponibile al download anche per Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 4 e Redmi Note 4X, ma niente Pie. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Note 4 e Note 4X ricevono MIUI 10 Global Stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 protagonista di un possibile render con scheda tecnica completa : Scopriamo quale potrebbe essere l'aspetto di Xiaomi Mi 9, insieme alla probabile scheda tecnica, grazie a un render realizzato da Benjamin Geskin. L'articolo Xiaomi Mi 9 protagonista di un possibile render con scheda tecnica completa proviene da TuttoAndroid.