ilfattoquotidiano

: Xiaomi e Ikea alleate, le luci intelligenti Tradfri si controlleranno con lo smartphone - TutteLeNotizie : Xiaomi e Ikea alleate, le luci intelligenti Tradfri si controlleranno con lo smartphone - Noovyis : Un nuovo post (Xiaomi e Ikea alleate, le luci intelligenti Tradfri si controlleranno con lo smartphone) è stato pub… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Se state progettando di far diventare la vostra casa un concentrato di domotica, sappiate che presto potreste andare daa scegliere l’impianto d’illuminazione smartrealizzato in collaborazione con. L’azienda svedese, infatti, ha annunciato un accordo con il produttore cinese, famoso in Italia per i suoidal buon rapporto prezzo-dotazione.A partire dal mese di dicembre, tutti i prodotti “smart” per l’illuminazione domestica che saranno commercializzati in Cina dabeneficeranno della piattaforma Internet of Things (IoT) di. È l'”Internet degli oggetti”, come lo chiamiamo in italiano, ossia l’insieme di accessori connessi a Internet, che si possono controllare a distanza.Grazie alla tecnologia di, insomma, si potrà controllare il sistema ...