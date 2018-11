«X Factor 12» | Sherol Dos Santos | «Il pubblico | che potrebbe non aver colto la mia anima»

X Factor - eliminata Sherol : le grandi voci non bastano più : Si va verso la finale del 13 dicembre che sarà come ospiti i Muse e Marco Mengoni: fuori la concorrente delle Under donna nello scontro con Leo Gassmann. Tensioni tra Fedez e Manuel Agnelli. Tra i più ...

«X Factor 12» : la resa inaspettata di Sherol Dos Santos : L'inizio con GiorgiaLa magia dei BowlandLeo Gassman in italianoMartila Attili come BjorkIl flow di Naomi Luna, che scrive di pugno suoLa conferma di AnastasioSherol ci prova con AdeleLiam Payne e Jonas BlueQuando si presentò alle Auditions sembrava che la finale fosse sua, con quella voce così potente e quel fascino esotico, catalizzante. Invece, l’avventura di Sherol Dos Santos si ferma a sorpresa al sesto Live di X Factor, sconfitta dal ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi fa commuovere Sherol : Bologna, 23 novembre 2018 " Serata inedita, serata di inediti. È il quinto live di X Factor 2018 , puntata in cui gli otto concorrenti ancora in gara affrontano il pubblico in maniera del tutto ...

Sherol Dos Santos Non ti avevo ma ti ho perso testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Non ti avevo ma ti ho perso è il titolo del brano inedito di Sherol Dos Santos, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Sherol Dos Santos Non ti avevo ma ti ho perso è il brano inedito a X Factor 2018 Il brano inedito che rappresenterà Sherol Dos Santos ...

X Factor 2018 Sherol dos Santos canta I Will Always Love You VIDEO : La quarta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 15 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Sherol Dos Santos della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL QUARTO LIVE X Factor 2018 Sherol dos Santos canta I Will Always Love You Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...