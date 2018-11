«X Factor 12» | la resa inaspettata di Sherol Dos Santos

vanityfair

(Di venerdì 30 novembre 2018) L'inizio con GiorgiaLa magia dei BowlandLeo Gassman in italianoMartila Attili come BjorkIl flow di Naomi Luna, che scrive di pugno suoLa conferma di Anastasioci prova con AdeleLiam Payne e Jonas BlueQuando si presentò alle Auditions sembrava che la finale fosse sua, con quella voce così potente e quel fascino esotico, catalizzante. Invece, l’avventura diDossi ferma a sorpal sesto Live di X, sconfitta dal sorriso smagliante di Leo Gassman, dalle fossette e il pubblico femminile che sembra proprio non riuscire a resistergli. A pagare lo scotto potrebbero essere state le scelte del suo giudice Manuel Agnelli, che allo Straviene accusato di aver optato per brani troppo «classici», iconici quanto i monumenti che li hanno portati al successo: da Whitney Houston ad Adele.https://twitter.com/X_Italia/status/1068270729752399872 «Lei è ...