WhatsApp arriva sui tablet Android ma potrebbe introdurre limitazioni sulla creazione di

WhatsApp - nell'upgrade 2019 brutte sorprese per i suoi utenti : arriva la pubblicità : Il prossimo aggiornamento di WhatsApp, il popolare sistema di messaggistica mondiale, ospiterà al suo interno i fastidiosi banner pubblicitari. Questa, la principale novità contenuta nell’upgrade 2019, attualmente in fase di implementazione su tutti i Sistemi Operativi. Gli utenti, come era facile prevedere, sono già sul piede di guerra e pronti a ‘mollare’ la famosa App più frequentata del pianeta. utenti sul piede di guerra: 'Se WhatsApp 2019 ...

Arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp : date il benvenuto ai messaggi vocali consecutivi : WhatsApp, creata nel 2009 e acquistata da Facebook Inc. nel 2014, è l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata che nel 2017 contava più […]

Stanno per arrivare due novità sulle videochiamate di gruppo WhatsApp : attesa per gli iPhone : Stanno per essere implementate alcune novità decisamente interessanti a proposito delle videochiamate di gruppo su WhatsApp, almeno stando a specifiche anticipazioni che è possibile raccogliere in Rete oggi 26 novembre. Dopo aver trattato la questione inerente la bufala di WhatsApp Gold, particolarmente diffusa anche qui in Italia durante il fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle (qui trovate qualche altra informazione in ...

Niente più grezze su Facebook Messenger : arriva la feature più popolare di WhatsApp : Una nuova funzionalità dovrebbe essere presto introdotta su Facebook Messenger (non chiedeteci i tempi specifici, che non sono stati ancora divulgati, anche se dal momento dell'annuncio, risalente a poche ore fa, in genere il reparto tecnico della società ci ha abituati a rilasci alquanto repentini), quella che consente, proprio come avviene su WhatsApp, di cancellare i messaggi inviati, anche se solo per errore, che si tratti di testo, foto, ...

WhatsApp - potrebbe arrivare la possibilità di rispondere in privato nei gruppi : WhatsApp continua ad essere uno dei sistemi di messaggistica istantanea più apprezzati dagli utenti smartphone e proprio per questo, per fronteggiare la crescita di iscrizioni di Telegram e per poter [VIDEO] fornire un servizio sempre più innovativo ai suoi utenti, gli sviluppatori stanno promuovendo interessanti funzionalita'. Parliamo della possibilita' di rispondere privatamente ad un utente direttamente dal gruppo, senza quindi chiudere la ...

Gruppi WhatsApp - arrivano le risposte private : ... tese ad aggiungere nuove funzionalità e migliorare l'esperienza d'uso da parte dell'oltre miliardo e mezzo di utenti che può vantare in tutto il mondo. Sono stati introdotti gli sticker in stile ...

Novità su WhatsApp : arrivano gli sticker : L'annuncio è arrivato direttamente sul blog della nota applicazione di messaggistica istantanea: nelle prossime settimane...

WhatsApp - arrivano gli sticker : Inoltre, "supportiamo pacchetti di terze parti per consentire a designer e sviluppatori di tutto il mondo di creare sticker per WhatsApp". "Chiunque potrà pubblicare la propria applicazione di ...

Su WhatsApp arrivano gli adesivi : L’evoluzione di WhatsApp prosegue a ritmo incessante, e dopo le anticipazioni sulla modalità vacanza e l’opzione per silenziare tutte le conversazioni contemporaneamente, in queste ore sono emerse altre notizie sulle prossime versioni dell’app. In particolare la piattaforma sta per dotarsi di una caratteristica che da tempo spopola su tutte le altre soluzioni concorrenti: un sistema di adesivi da utilizzare all’interno ...

WhatsApp - arrivano gli sticker : Ecco come usare gli adesivi all’interno delle chat. Saranno distribuite collezioni fatte in casa ma anche tramite applicazioni di terze parti

Dopo una lunghissima attesa sono finalmente in rollout gli adesivi per WhatsApp, che vi permetteranno di dare nuova vita ai vostri messaggi.

Finalmente! WhatsApp - grande novità : arriva il ‘vacation mode’. A cosa serve. Una funzione che sarà molto apprezzata dagli utenti : È lo strumento che stressiamo più di ogni altro (ma anche viceversa, probabilmente) e a volte anche lui, si fa per dire, ha bisogno di qualche attimo di “ferie”. Insomma, anche il cellulare ha bisogno di riposo e WhatsApp pensa a una nuova funzione. Si chiama “Vacation Mode”, modalità vacanze, serve a “staccare” dai contatti indesiderati per un periodo scelto, annullando totalmente le notifiche e silenziando chat e gruppi ...

WhatsApp : arriva la conferma ufficiale. La pubblicità verrà introdotta nel 2019 : Era solo questione di tempo prima che le numerose indiscrezioni trapelate negli ultimi anni venissero confermate da un annuncio ufficiale. Il riferimento è all’integrazione di contenuti pubblicitari su WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica usata da oltre un miliardo e mezzo di utenti a livello globale. Dopo l’acquisizione di WhatsApp avvenuta nel 2014 per una cifra record, Facebook ha esplorato varie strade per fare in ...

WhatsApp arriva la pubblicità da quando ? : La pubblicità arriva su Whatsapp a breve troveremo banner pubblicitari sulla schermata principale di Whatsapp. Sarà possibile usare Whatsapp senza pubblicità ?