Wanda Nara | la scollatura è hot mentre gioca a biliardo | Non amo perdere

Dal contratto di Icardi al confronto con Cristiano Ronaldo - Wanda Nara esalta il marito : “Mauro è diverso” : Wanda Nara a 360° su Mauro Icardi, i figli e Cristiano Ronaldo: la moglie dell’attaccante dell’Inter si confessa in un’intervista “Io sono una mamma normale che porta a scuola i figli, li porta a giocare a calcio, poi alla sera va a litigare per il contratto di suo marito”: ammette candidamente Wanda Nara in un’intervista a Leggo in cui si è confessata sui vari aspetti della sua vita. “Non ...

Wanda Nara entra nella moda : "Io mamma sexy? No - sono una donna normale" : Wanda Nara è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del calcio. La bella moglie e agente di Mauro Icardi capitano dell'Inter, infatti, si è sempre presa la scena in questi anni e ...

Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter : la reazione di Wanda Nara : Mauro Icardi e i suoi pazzi regali ai compagni dell’Inter Mauro Icardi, noto attaccante dell’Inter, nelle ultime ore ha fatto parlare molto di sé. Questa volta a sconvolgere il web non sono state le sue perle in campo ma, l’argentino ha sorpreso tutti per via dei suoi pazzi regali ai compagni di squadra. Sul suo […] L'articolo Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter: la reazione di Wanda Nara proviene da Gossip ...

Mauro Icardi regala un Rolex a tutti i compagni di squadra. E Wanda Nara commenta : “A me niente - neanche un braccialetto di legno” : Si vince in gruppo e mai da soli, avrà pensato Mauro Icardi. Il campione argentino grazie ai suoi ventinove gol in Serie A nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di capocannoniere trascinando l’Inter in Champions League. Il bomber nerazzurro si gode il titolo ma consapevole di aver raggiunto questo traguardo grazie ai suoi compagni di squadra ha deciso di ringraziarli a suo modo. A Londra, dove il gruppo guidato da Spalletti si ...

Wanda Nara alla Rinascente di Milano - presentata la collezione di moda della moglie di Icardi [VIDEO] : Wanda Nara alla Rinascente di Milano per presentare la collezione Wan Collection dedicata a piccole e grandi donne Wanda Nara non è solo manager degli interessi di Mauro Icardi, opinionista, moglie e madre di cinque figli. La bellissima argentina si lancia in un progetto di moda ideando lei stessa una linea di abbigliamento per piccole e grandi donne. La Wan collection, oltre che online, è disponibile alla Rinascente di Milano, dove ieri ...

Wanda Nara : «Io libera e bella. Non vorrei Cr7 - per me c'è solo Mauro Icardi» : Da oggi Wanda Nara non è solo la signora Icardi. Ora disegna moda, vende la sua Wan Collection. Niente lusso. È una collezione «per le donne che fanno tante cose, proprio come...

La nuova vita di Wanda Nara - che ora debutta nella moda : Manager, mamma (ha 5 figli!), showgirl, modella, opinionista, seguitissima sui social e amatissima dal pubblico maschile per il suo sex appeal, Wanda Nara la biondissima moglie di Mauro Icardi è un mix esplosivo di tutte queste cose insieme e molto altro ancora. Il suo ultimo progetto la vede coinvolta nella creazione di una linea di abbigliamento, la Wan Collection, pensata e ideata da Wanda in prima persona con l’aiuto delle sue due figlie. E ...

Wanda Nara selfie con Diletta Leotta a Tiki Taka fan in delirio : Wanda Nara e Diletta Leotta sono stati ospiti ll programma sportivo” Tiki Taka”, ma qua scatta la scenata di gelosia da parte di Wanda Nara, che accusa Pierluigi Pardo di essersi fatto sistemare i capelli solo per Diletta Leotta, ospite speciale della puntata. La Nara ha postato una Story su Instagram dove dice: «Arriva lei e Pardo si prepara e si fa bello. Ma tutti i lunedì lui non è così figo». A fine trasmissione, l’ascia di guerra è ...

