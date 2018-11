Instagram - Vulnerabilità mette a rischio le password degli utenti : Instagram fa sapere, attraverso il suo portavoce su The Information, che a causa di una falla di sicurezza sul noto social network le password di un numero ristretto di utenti potrebbero essere state esposte in leggi di più...

Generale britannico riconosce la Vulnerabilità della NATO alle nuove armi della Russia - : I nuovi missili ipersonici russi Avangard rendono i paesi occidentali estremamente vulnerabili. Lo riporta oggi il Sunday Times, citando l'ex comandante dell'esercito britannico, il Generale Richard ...

Catania - visite tecniche gratuite per verificare Vulnerabilità degli edifici : Il mese della Prevenzione Sismica è dunque un'iniziativa sociale e politica di primaria importanza e il lavoro degli ordini professionali rappresenta un'opportunità e un contributo insostituibile per ...

iPhone X : Vulnerabilità consente il recupero delle immagini cancellate dagli utenti : Cancellare la “prova” è solitamente l’azione consigliata quando il nostro smartphone contiene immagini compromettenti. Normalmente, eliminare quelle foto (o peggio) genera sollievo per coloro che potrebbero essere danneggiati da esse o trarne davvero pochi benefici. A leggi di più...

"Facebook : nuova Vulnerabilità mette a rischio i dati degli utenti" : Secondo la società di cybersicurezza Imperva, il bug avrebbe permesso a diversi siti di ottenere informazioni private attraverso l'accesso non autorizzato alle Api (Application Programming Interface). All'utente bastava collegarsi a un sito malevolo, dopo il login al social...

Una nuova Vulnerabilità di Facebook potrebbe aver messo a rischio le informazioni degli utenti : La compagnia di sicurezza Imperva ha rilasciato nuovi dettagli relativi a una vulnerabilità di Facebook che potrebbe aver esposto i dati di migliaia di utenti. L'articolo Una nuova vulnerabilità di Facebook potrebbe aver messo a rischio le informazioni degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Nuova lettera Ue all'Italia : 'Cruciale la Vulnerabilità - chiarite entro 2 settimane' : La Commissione europea, sottolinea come il debito italiano sia fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso. Bruxelles chiede chiarimenti entro il 13 novembre, poi potrebbe partire la ...

Manovra - Ue : Debito pubblico rimane Vulnerabilità cruciale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fortissimo terremoto in Grecia - rischio tsunami. La Vulnerabilità Italia : Quanto descritto, ovvero la distrazione ai rischi, avviene in molte altre parti del Pianeta, dove viene ignorata la conoscenza acquisita con la scienza ed il progresso. Di certo abbandonare una città ...

AU-Federconsumatori - indagine su povertà e Vulnerabilità energetica : Roma, 18 ott., askanews, - Acquirente Unico e Federconsumatori avviano un'indagine sulla povertà e vulnerabilità energetica. I risultati saranno resi noti a giugno 2019. L'indagine prevede la ...

Whatsapp - risolta Vulnerabilità legata alle videochiamate : Il servizio di messaggistica Whatsapp, di proprietà di Facebook, ha annunciato di aver corretto l’ultimo bug (scovato da Google Project Zero) sulla sua piattaforma che consentiva agli hacker di rilevare le applicazioni degli utenti quando rispondevano a una videochiamata in arrivo. Whatsapp vulnerabile Anche Whatsapp è stata vulnerabile, non è chiaro per quanto tempo e nemmeno se la vulnerabilità ha colpito gli utenti, almeno fino ad ...

Whatsapp - risolta Vulnerabilità legata alle videochiamate : Il servizio di messaggistica Whatsapp, di proprietà di Facebook, ha annunciato di aver corretto l’ultimo bug (scovato da Google Project Zero) sulla sua piattaforma che consentiva agli hacker di rilevare le applicazioni degli utenti quando rispondevano a una videochiamata in arrivo. Whatsapp vulnerabile Anche Whatsapp è stata vulnerabile, non è chiaro per quanto tempo e nemmeno se la vulnerabilità ha colpito gli utenti, almeno fino ad ...

Scoperta una grave Vulnerabilità in WhatsApp - già corretta con i recenti aggiornamenti : È ancora una volta grazie agli hacker di Google Project Zero se è stata Scoperta una vulnerabilità di WhatsApp, già corretta nelle più recenti versioni. L'articolo Scoperta una grave vulnerabilità in WhatsApp, già corretta con i recenti aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : scoperta Vulnerabilità che consente di impadronirsi degli account : L’agenzia israeliana responsabile della sicurezza informatica ha lanciato l’allarme ad inizio settimana, una vulnerabilità facilmente sfruttabile su WhatsApp permette a chiunque di impadronirsi di altri account, solamente conoscendo il numero di telefono della vittima.Gli utenti israeliani sono stati presi di mira e la tecnica è talmente semplice da lasciare sconcertati, si teme l’espansione degli attacchi anche verso altri ...