Volvo - In due anni triplicata la presenza nella Silicon Valley

(Di venerdì 30 novembre 2018) Nei primi giorni di dicembre aprirà i battenti il rinnovato Tech Centerdella, già inaugurato con i ricercatori che ci lavoreranno, i partner e il team esecutivo. Si tratta di un ampliamento del centro tecnologico situato a Sunnyvale, eldorado delle aziende informatiche, che in sostanza triplica ladella Casa in California dopo lo sbarco di duefa. L'espansione del Tech Center fa parte della strategia complessiva della, intenzionata a diventare uno dei leader nel campo della tecnologia per l'industria automobilistica, come dimostra limpegno sul fronte della guida autonoma e dello sviluppo dei Lidar.Obiettivo mobilità. Il nuovo progetto aziendale "Freedom to Move" prevede un modello di business diversificato che dovrebbe trasformare il costruttore in un'azienda di mobilità globale al di là dellambito automobilistico tradizionale. ...