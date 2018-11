Volley | SuperLega 2018-2019 | decima giornata Perugia e Modena | prosegue la lotta a

Calendario SuperLega Volley - gli orari delle partite del fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming : Domenica 2 dicembre si disputerà la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che si completerà poi il 12 dicembre con i recuperi Civitanova-Latina e Trento-Milano (la Lube e i dolomitici sono impegnate al Mondiale per Club). Riflettori dunque su Perugia e Modena: la capolista, reduce dalla sconfitta contro Monza, riparte dal confronto casalingo contro Ravenna mentre i Canarini si sono rimessi ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

Volley - Superlega 2018-2019 : risultati nona giornata. Capitombolo Perugia in casa con Monza - Modena corsara a Vibo : Perdere in casa con Sora e, una settimana dopo, andare ad espugnare il campo della capolista fin qui imbattuta Perugia. Monza si conquista il titolo di squadra “pazza” dell’ultima settimana e contemporaneamente quello di formazione della settimana e compie una vera e propria impresa andando a vincere 3-2 la maratona sul campo di una Sir Safety Perugia un po’ stanca per l’impegno di Champions, un po’ distratta, ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : nona giornata - Trento sbanca Padova e sale al secondo posto : Trento vola al Mondiale con una bella vittoria sulle spalle: i dolomitici hanno sconfitto Padova per 3-1 (18-25; 25-21; 31-29; 25-19) nell’anticipo della nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I ragazzi di Angelo Lorenzetti si sono imposti in trasferta sudando più del previsto contro i veneti che cercavano dei punti importanti in ottica playoff, l’Itas invece infila il settimo successo ...

Volley - Superlega 2018-2019 : nona giornata. Monza prova a fermare la corazzata Perugia : Chi riuscirà a fermare la Sir Safety Perugia? La domanda ormai è sempre la stessa: gli umbri sono imbattuti dopo otto giornate di campionato, in settimana hanno demolito la resistenza della Dinamo Mosca nel debutto in Champions con una prova di grande sostanza e non senza qualche patema e si apprestano, nell’incontro clou della nona giornata, ad ospitare Monza, squadra protagonista di un ottimo cammino in campionato fino a domenica scorsa quando ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani dell’ottava giornata. Zaytsev tonico - Giannelli-Vettori ok - conferme Lanza e Raffaelli : Nel weekend si è disputata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar gioca una partita stellare, l’opposto di Modena si carica sulle spalle il peso dell’intera squadra nel big match contro Civitanova ma non riesce a portare i Canarini al successo: 28 punti col 56% in ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : ottava giornata. Perugia prosegue la fuga - Civitanova espugna Modena! : Oggi pomeriggio si è completata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley che era ripartito con il successo di Vibo Valentia contro Padova nell’anticipo del sabato. Perugia prosegue la propria fuga in testa alla classifica (3 punti su Civitanova che ha giocato una partita in più e 6 lunghezze su Modena), i Campioni d’Italia infilano l’ottavo successo consecutivo espugnando ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : ottava giornata. Al Hachdadi fa ripartire Vibo - Padova si inchina ai 35 punti del marocchino : Riparte da Al Hachdadi la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I calabresi superano Padova nell’anticipo dell’ottava giornata grazie ad una prova monstre dell’opposto marocchino che mette a segno 35 punti e demolisce la resistenza dei veneti che lottano per quattro set ma alla fine si arrendono con il punteggio di 3-1 (29-31; 25-20; 28-26; 25-22). La Tonno Callipo arrivava al match casalingo con Padova dopo cinque sconfitte ...

Volley : Superlega - Vibo vince l'anticipo dell'8a contro Padova : IL TABELLINO- TONNO CALLIPO CALABRIA Vibo VALENTIA - KIOENE Padova 3-1, 29-31, 25-20, 28-26, 25-22, TONNO CALLIPO CALABRIA Vibo VALENTIA: Zhukouski 5, Strohbach 5, Mengozzi 7, Al Hachdadi 35, Skrimov ...