Violento terremoto in Alaska | due scosse di magnitudo 6 7 e 5 8 | persone in strada

Violento terremoto nel Mar Ionio : a Zante strade squarciate lungo il Porto [VIDEO] : Come vi abbiamo raccontato e illustrato in vari articoli sul nostro sito, una violenta scossa ha colpito nella notte la Grecia, facendosi percepire anche al Sud Italia. Il sisma è stato di magnitudo...

Violento terremoto in Grecia - INGV : diramato il messaggio di “fine allerta” tsunami : In riferimento al terremoto magnitudo Mwp 6.8 verificatosi al largo dell’isola di Zante ( Grecia ) alle 00:54:50 ora italiana e al conseguente messaggio di allerta maremoto diramato relativamente alle coste del Sud Italia, il Centro Allerta tsunami dell’ INGV ha diramato il messaggio di “Fine Allerta“, dopo avere verificato che le variazioni del livello del mare sono tornate ai livelli precedenti al sisma. [AGGIORNAMENTO] ...

Violento terremoto nello Ionio : replica intensa oltre il 5° Richter alle ore 1.09 : Una violenta scossa di terremoto si è verificata alle ore 00.54 nel Mar Ionio, in prossimità della costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. Come vi abbiamo segnalato poco fa in questo primo...