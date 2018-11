Vieni da Me | Yvonne Sciò rivela | ' Dieci anni fai litigai con Naomi | le ho solo prese'

Yvonne Sciò a ‘ Vieni da me’ : ecco com’è diventata l’ex stellina di Non è la Rai : Sono lontanissimi i tempi di ”Non è la Rai” e ancora di più quelli dello spot tormentone della Sip (“Mi ami? Ma quanto mi ami?”), ma sono in tanti, ancora, a ricordare la bella Yvonne Sciò . Tra il 1991 e il 1995 è Yvonne è stata una delle ragazze più amate del programma televisivo italiano ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni. Il suo ruolo nella trasmissione è principalmente ...

Caterina Balivo - le confessioni di Yvonne Sciò a Vieni da Me : Yvonne Sciò si racconta nello studio di Vieni da Me, fra confessioni e dettagli segreti del suo passato rivelati a Caterina Balivo. Bellissima e di successo, oggi Yvonne ha quasi 50 anni, ma conserva ancora la freschezza di quella ragazza che negli anni Ottanta conquistò la notorietà grazie al celebre spot della SIP in cui ripeteva: “Mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi?”. Capelli rossi (ereditati dal nonno ...