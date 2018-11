Vieni da me | Manuela Arcuri e il clamoroso imbarazzo in diretta | cosa tira fuori davanti

“E questo deodorante?”. Manuela Arcuri in imbarazzo a ‘Vieni da me’. Poi la confessione : Presto rivedremo Manuela Arcuri in tv. Lo ha rivelato in una recente intervista concessa al settimanale ‘Vero’, dove ha parlato appunto dei suoi nuovi progetti. L’attrice di Anagni ha spiegato che presto sarà impegnata nella conduzione di un nuovo programma sul piccolo schermo dedicato alle donne, un talk-show nel quale si cimenterà come presentatrice. Lo ha fatto già in passato, quando aveva condotto trasmissioni di successo come ...

MANUELA ARCURI/ 'Mio figlio Mattia è il mio successo più grande - ma ora è tempo di...' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : MANUELA ARCURI si racconta a Vieni da me: dall'amore per il figlio Mattia a quello per il compagno Giovanni fino ai progetti professionali.