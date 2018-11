Vieni da Me | Lorena Bianchetti fa una confessione dolorosa

lanostratv

(Di venerdì 30 novembre 2018)da Me: “Ho perso mio padre dopo le nozze” Si è raccontata tramite la ‘cassettiera’ dida Me nella puntata di oggi, venerdì 30 novembre 2018, intervistata dalla padrona di casa Caterina Balivo, conduttrice di A Sua Immagine, il programma di comunicazione religiosa in onda su Rai1 ogni sabato pomeriggio e ogni domenica mattina. Ada Me nell’appuntamento odierno unainedita, con il pancione ben visibile (la conduttrice è al settimo mese di gravidanza) ha confessato un doloroso retroscena, svelando di aver perso suo padre subito dopo le nozze. L’intenzione della Balivo era quella di parlare del matrimonio, avvenuto a settembre del 2015. Non a caso la padrona di casa dida Me ha premesso: “Il tuo matrimonio è stato proprio come volevi, con tuo papà che ti ha accompagnata ...