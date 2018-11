Vertice del centrodestra | Salvini non si presenta | poi la telefonata col Cav

Vertice del centrodestra - Salvini diserta. Fdi 'Ha problemi seri con M5s' : Raccontano di un Matteo Salvini molto irritato per la 'fuga di notizia' sul Vertice di centrodestra, in programma per oggi, all'ora di pranzo a Milano, con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sulle ...

Xi Jinping arriva a Buenos Aires per il 13° Vertice del G20 e una visita di Stato in Argentina : Ha espresso la volontà di guidare la nave dell'economia mondiale verso un mare più grandioso insieme alle varie parti tra cui l'Argentina e con uno spirito di partnership di aiuto reciproco.

Italcementi - 'multinazionale senza progettualità futura' per Taranto Deputato dopo Vertice al ministero dello Sviluppo economico : Tuttavia la cronaca che sin dall'inizio abbiamo letto su Italcementi, ad oggi proprietà Heidelberg, narra di un piano di reindustrializzazione basato su grossi tagli e scarsi investimenti. Continuerò ...

Global Compact : Conte diserta il Vertice di Marrakech. Ma il M5s sarà lì con la delegazione del Parlamento Ue : "A Marrakech il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato", annuncia in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo 24 ore di discussioni nel governo sul Global Compact, l'accordo Onu sull'immigrazione che verrà sottoscritto il 10 e 11 dicembre prossimi in Marocco. Il governo italiano non sarà lì, schiacciato alla fine sulla ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 novembre) : Toronto si conferma al Vertice - mentre i Lakers vengono demoliti a Denver : Cinque partite in campo nella nottata NBA, con diversi spunti interessanti. In primo luogo Toronto passa sul parquet dei Grizzlies e si conferma la squadra con il miglior record della Lega, mentre i Lakers vengono sommersi a Denver e hanno la conferma che la vetta della Western Conference è ancora lontana. DETROIT PISTONS (11-7) – NEW YORK KNICKS (7-15): 115-108. Detroit ingrana la terza e si libera anche dei Knicks. Solita grande ...

Aci Castello. Ponte di via Livorno : ieri il sopralluogo dell´assessore Falcone - oggi in Prefettura Vertice sulla viabilità : Dopo il sopralluogo di ieri dell´assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Marco Falcone, nell´area del Ponte di via Livorno soprastante via Spagnola, questa mattina in Prefettura si ...

Maltempo Crotone : Vertice in Prefettura per la manutenzione del ponte sul fiume Neto : “Si è tenuta in data odierna, presso la Prefettura di Crotone, un incontro relativo allo stato di manutenzione del ponte sul fiume Neto“. Lo comunica una nota della Prefettura di Crotone. “Il prefetto – è detto nel comunicato – ha ritenuto convocare i rappresentanti di Anas, dipartimento dei Lavori Pubblici Regionale, comando provinciale Vigili del Fuoco, Polizia stradale, Provveditorato alle opere Pubbliche Regionale, ...

Vertice : Di Maio conferma i 780 euro del Reddito di Cittadinanza : Dopo il Vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato di voler confermare il Reddito di Cittadinanza come uno degli obiettivi principali del Governo. Il leader del Movimento 5 Stelle dà per certo, prima di Natale, un decreto che contenga le decisioni sul "quota 100" e sul Reddito di Cittadinanza. Di Maio vuole mantenere intatto il progetto, ma la misura slitterà, probabilmente, a giugno, così da consentire di ...

Manovra - dopo il Vertice lo spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

Serie C : Pordenone-Ternana - scontro al Vertice. Cambia la guida del Girone A : Serie C, il quadro (parziale) dopo la 13^ giornataTanto entusiasmo e spettacolo nei tre gironi. L’Arezzo stavolta vince il big match di Piacenza e si prende la vetta, assieme alla Carrarese, mentre la Juventus Under 23 cola a picco. E’ fragoroso, ma per adesso senza conseguenze, il tonfo della Fermana nel Girone B, equilibrato all’estremo, mentre nel Gruppo C la Juve Stabia vince e stacca il Rende.Girone ASala-Brunori, l’Arezzo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 novembre : Dietro la svolta. Giovedì l’incontro al Quirinale - ieri il Vertice sul deficit : Decimali Di Maio, la visita a Mattarella per fare la pace con l’Europa A Canossa – Giovedì il vicepremier è stato al Quirinale, fornendo rassicurazioni sull’intenzione di trattare con Bruxelles sul deficit di Luca De Carolis Se vinceva il Sì di Marco Travaglio Sabato, su Repubblica, Gustavo Zagrebelsky ha denunciato alcune derive politiche e linguistiche anticostituzionali che non sono fascismo, ma – se possibile – qualcosa di ancor ...

Legge di Bilancio : concluso Vertice - 'confermati obiettivi del governo per crescita e sviluppo - non è questione di decimali' : Il vertice, al quale hanno partecipato anche il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i rapporti con il Parlamento e la ...