VERSO IL G20 Un' altra occasione per vedere le crepe dell' Europa - IlSussidiario net

Angela Merkel salta l’apertura del summit del G20 - “grave problema” durante il volo VERSO l’Argentina : La cancelliera tedesca Angela Merkel non sarà presente all’apertura dei lavori del G20 di Buenos Aires: sono sorti dei problemi tecnici durante il volo verso l’Argentina, che hanno costretto l’Airbus governativo Konrad Adenauer a rientrare in Germania dopo un’ora dal decollo. Der Spiegel riporta che si è trattato di problemi gravi: l’intero sistema di comunicazione avrebbe smesso di funzionare mentre l’aereo ...

