Verissimo, anticipazioni e ospiti 1 dicembre: le rivelazioni di Jane Alexander, Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone

(Di venerdì 30 novembre 2018) Domani pomeriggio, 1, l’appuntamento su Canale 5 è con, una delle ultime puntate del 2018. Silvia Toffanin è pronta a prendere le redini del suo talk del sabato pomeriggio tra un ospite, un servizio e un’intervista senza prescindere dal Grande Fratello Vip 2018. Ospite in studio saràche finalmente potrà dire la sua su quello che è successo dopo la sua uscita dal reality show e anche con Elia Fongaro. I due, nella scorsa diretta del programma, erano seduti lontani e, a detta dei presenti, non si sono nemmeno guardati ma l’attrice dice il contrario.GLIDIDELL’1racconta di essere tornata da Gianmarco per chiarire e chiudere la loro relazione ma anche che con Elia si sente spesso, lo sta conoscendo e lo trova intelligente e molto attento. Sboccerà l’amore tra loro? Al momento è ...