Vela | presentata la Prada Cup a Montecarlo

Vela - America’s Cup 2021 : presentata la Prada Cup. Luna Rossa sogna in grande : Ieri sera a Montecarlo è stata presentata la Prada Cup di Vela: nel Principato di Monaco ha visto la luce la competizione che farà da selezione per lo sfidante per la prossima America’s Cup, in programma ad Auckland in Nuova Zelanda, nel 2021, e che sostituirà la Louis Vuitton Cup. La bella notizia per l’Italia risiede anche nella scelta di Cagliari quale sede di tappa delle America’s Cup World Series. Tra meno di un anno ...