Vela | Ocean Cat a Dakar per battere il record di traversata senza assistenza

Vela – Ocean Cat in viaggio per Dakar per una nuova sfida : Ocean Cat, il catamarano di 6 metri del record atlantico in viaggio per Dakar per una nuova sfida. Tullio Picciolini e Giammarco Sardi partiranno per Guadeloupe a metà gennaio con l’intento di battere lo speed record su una rotta di 2551 miglia nautiche Ocean Cat, il catamarano sportivo di 20 piedi (6 metri) con cui i due velisti romani Tullio Picciolini e Giammarco Sardi tenteranno di battere il record di traversata atlantica senza ...

Vela Oceanica : Phelipon partirà nel 2019 per la sua lunga rotta : “Vorrei partire in tutta sicurezza per la mia lunga rotta sulla scia di Bernard Moitessier: desidero che la mia avventura di navigazione intorno al mondo non sia un azzardo, ma una scelta di navigazione consapevole”. Con queste parole Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi comunica che la sua partenza prevista per autunno 2018 verrà rimandata al prossimo estate-autunno soprattutto per essere certo di prendere il mare con ...

Vela Oceanica – Patrick Phelipon pronto a navigare intorno al mondo : “la mia Lunga Rotta sulla scia di bernard Moitessier” : Patrick Phelipon posticipa la sua partenza all’estate-autunno 2019: il navigatore spiega francese spiega il motivo della sua scelta “Vorrei partire in tutta sicurezza per la mia Lunga Rotta sulla scia di bernard Moitessier: desidero che la mia avventura di navigazione intorno al mondo non sia un azzardo, ma una scelta di navigazione consapevole”. Con queste parole Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi comunica che ...

La FederVela punta sull'Oceano : uno stage per ministi con Soldini e Pedote : Aggiornato con la conferma e la data dello stage La Federvela , il suo presidente Francesco Ettorre lo aveva promesso, ha deciso di guardare più da vicino il mondo delle regate oceaniche, dopo anni di 'sonno' in cui quasi aveva ignorato le grandi imprese dei nostri navigatori, a cominciare da Giovanni Soldini per arrivare a Giancarlo Pedote. E ha promosso ...

Vela : partnership Barcolana-One Ocean : ... ormeggiato di fronte a piazza Unità d'Italia: con in suoi 118 piedi, 36 metri, è la barca più lunga mai iscritta alla Barcolana, parteciperà alla 50/a regata più numerosa del mondo come ...

Vela : Barcolana con One ocean foundation : ANSA, - ROMA, 1 OTT - La più grande regata del mondo e la Fondazione voluta dallo Yacht club Costa Smeralda, per la salvaguardia degli oceani, si uniscono: nasce la partnership fra Barcolana e One ocean foundation , Oof, , in vista dell'evento in ...

