Vela | America’s Cup 2021 | presentata la Prada Cup Luna Rossa sogna in grande

(Di venerdì 30 novembre 2018) Ieri sera a Montecarlo è statalaCup di: nel Principato di Monaco ha visto la luce la competizione che farà da selezione per lo sfidante per la prossima America’s Cup, in programma ad Auckland in Nuova Zelanda, nel, e che sostituirà la Louis Vuitton Cup.La bella notizia per l’Italia risiede anche nella scelta di Cagliari quale sede di tappa delle America’s Cup World Series. Tra meno di un anno (ottobre 2019) la città sarda vedrà così le regate di preparazione alla competizione tra gli sfidanti. Le tappe saranno sei e verranno spalmate tra il 2019 ed il, fino alla vigilia dellaCup, che, come detto, designerà la sfidante per l’America’s Cup.Questi gli iscritti al momento:(primo sfidante ufficiale), American Magic ed Ineos UK, oltre al defender, ovvero i neozelandesi di Emirates Team New ...