Vanessa Incontrada ho più chili | cellulite e non solo Ma

I nostri figli - film con Vanessa Incontrada : trama e quando va in onda : Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti nel nuovo film-tv di Rai1 Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti sono i protagonisti de I nostri figli, il nuovo film diretto da Andrea Porporati legato al tema della violenza sulle donne. I due attori vestono i panni di Roberto e Anna Falco, parenti di una vittima di femminicidio che decidono […] L'articolo I nostri figli, film con Vanessa Incontrada: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero - Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero, Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. ...

Sanremo 2019 - conduttori : arrivano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada? : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione del Festival di Sanremo? Poco fa il blog TvZoom.it ha riportato un’indiscrezione, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base ad alcune voci di corridoio raccolte in queste ultime ore dal portale televisivo, pare che Claudio Baglioni vorrebbe al suo fianco a Sanremo 2019 nientepopodimeno che Claudio Bisio. Proprio quest’ultimo, ormai da ...

Domenica In Vanessa Incontrada racconta la sua vita : Vanessa Incontrada nell’intervista rilasciata a Mara Venier a “Domenica In” racconta dal successo alla vita privata, dai recenti impegni in televisione fino al rapporto con il suo peso. All’indomani del suo quarantesimo compleanno e in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, presenta la fiction “I nostri figli”, prossimamente sulla Rai. Un film che racconta la storia di una madre di tre ...

Mara Venier nel caos : salta la scaletta - Vanessa Incontrada senza freni. Carraro vola ai Caraibi : Mara Venier sorprende tutti con la sua Domenica In caotica. Durante la puntata è successo di tutto. Il meccanismo si è inceppato quando Renato Zero sbaglia orario e fa saltare la scaletta. Conseguenza? Il gobbo illeggibile, video che saltano… Insomma “un bordello” come lo ha definito Vanessa Incontrada, super ospite della trasmissione. La sua intervista è stata toccante ed esilarante allo stesso tempo. L’Incontrada, che ...