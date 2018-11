Valentina Dallari | siti per adulti? “Adoro | ci van tutti” È polemica

Valentina Dallari ha vinto la sua battaglia contro l'anoressia : 'Vi devo tutto' : Valentina Dallari era arrivata a pesare 39 chili per un metro e 75 cm d'altezza. Il suo è stato un vero e proprio calvario, iniziato dopo la fine della sua relazione con Andrea Melchiorre nel settembre del 2015. I due si erano conosciuti nel programma Uomini e Donne, quando la giovane emiliana era seduta sul trono. Il loro amore, però, durò per pochi mesi, concludendosi anche malissimo, tra accuse e offese reciproche. Da quel momento, a poco a ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari è guarita : “Vi devo tutto” : Uomini e Donne news , Valentina Dallari termina il suo lungo percorso di guarigione Dopo lunghi e pesanti mesi di cure, oggi Valentina Dallari annuncia di aver concluso il suo percorso di convalescenza. L’abbiamo spesso vista sui social non in brillantissima forma a causa dei disturbi alimentari di cui soffriva. Era stata la stessa ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne news , Valentina Dallari è guarita : “Vi devo tutto” ...

Valentina Dallari senza freni : 'Dopo quello che ho passato mi sale una rabbia incredibile' : ... quelle di Victoria's Secret , la nota marca di intimo che recluta i suoi 'angeli' per le sfilate che attirano su di loro gli occhi di tutto il mondo della moda e non solo. Lo sfogo di Valentina ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari aggiorna i fan : la ripresa dopo il ricovero il clinica : Uomini e Donne, Valentina Dallari sempre più in forma dopo il ricovero in clinica: i complimenti dei fan e i ringraziamenti dell’ex tronista L’ultima foto postata sui social da Valentina Dallari ha decisamente rincuorato i suoi follower su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il ricovero in una clinica per disturbi alimentari, è […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari aggiorna i fan: la ripresa ...