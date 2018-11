Valanghe | online da lunedì il bollettino dell’Euregio

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) Sara’da lunedi’ prossimo il nuovo sito www..report sul quale consultare quotidianamente bollettini e previsioniriguardante l’intero territorio dell’Euregio.Il sito, frutto del progetto Interreg denominato Albina, si pone come obiettivo l’innalzamento della sicurezza per i frequentatori della montagna d’inverno, fornendo informazioni sulla situazione della neve, il verificarsi die i gradi di rischio con anche previsioni meteo per i giorni a venire.“Il progetto e’ un esempio di come l’Euregio collabori per fornire alla popolazione servizi sempre piu’ precisi e funzionali”, ha sottolineato il presidente dell’Euregio e della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Di particolare utilita’ per chi pianifica un’uscita in montagna e’ il fatto che ilvenga ...