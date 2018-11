: Usa,stipendi donne ancora troppo bassi - TelevideoRai101 : Usa,stipendi donne ancora troppo bassi - SpiffyGolf : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - fabiopage : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Nonostante le condizioni della donna nel mondo del lavoro siano nettamente migliorate rispetto al passato,la disparità di genere in ambito salariale rimaneun problema negli Usa. In un periodo di 15 anni, ad emergere è un dato inequivocabile:la donna rispetto all'uomo guadagna meno. Lo rivela una indagine realizzata dell'Institute for Women's Policy Research tra il 2001 e il 2015. Più precisamente gli uomini guadagnano in media il 54% in più; si tratta di una forbicemolto ampia.(Di venerdì 30 novembre 2018)