Usa - Violento terremoto in Alaska

Parma - chiUsa in bagno col nipotino si salva dall'ex marito violento : A.M., 30enne di origine marocchina, nei giorni scorsi si è presentato sotto casa della ex moglie e ha preteso di entrare nonostante il rifiuto categorico della donna. L'uomo non si dà per vinto, ...

Violento terremoto nello Ionio : tremano diverse citta' del Sud. Catania - SiracUsa - Reggio Calabria - Lecce - Taranto - Bari. : Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Mar Ionio dopo la mezzanotte di oggi, 26 Ottobre 2018, esattamente alle ore 01.07. Il sisma è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter, secondo le...

Maltempo Sicilia : violento acquazzone nel RagUsano - stalla in fiamme : Un violentissimo acquazzone si è abbattuto oggi nel Ragusano. I maggiori disagi si sono verificati lungo la Ragusa-Marina di Ragusa. Tante le auto rimaste in panne e le richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Ad Acate un fulmine ha colpito una stalla provocando un incendio. A fuoco sono andate diverse balle di fieno. Sul posto i Vigili del fuoco, tutte le squadre del comando di Ragusa risultano impegnate in interventi legati al ...