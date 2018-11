Uomini E Donne | Tina Cipollari non si accorge del microfono acceso e insulta Giulia De

Uomini e donne - Giorgia Lucini incinta : eccola col pancione assieme al fidanzato Federico Loschi : Daniel Canzian: lo chef di Attila alla Prima della Scala Oggi Giorgia è lontana dal mondo della tv e lavora come modella e web influencer. La Lucini ha scelto la famiglia ed è stata fotografata col ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e il disastroso fuori onda : 'Un metro e un c***' - chi insulta : disastroso fuorionda a Uomini e donne per Tina Cipollari . L'opinionista storica di Maria De Filippi non si accorge di essere ancora inquadrata dalla regia e si lascia andare a un commento assai poco ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni contro tutti : i dubbi sulla sua corteggiatrice fanno spazientire lo studio : I continui dubbi del tronista Luigi Mastroianni stanno minacciando, fin dal suo arrivo, la conoscenza con la sua corteggiatrice, Irene Capuano . La ragazza, infatti, è finita più volte nel mirino del ...

Uomini e Donne - Tina su Giulia De Lellis : 'Bella? Ma se è alta un metro e un c***o' : Giulia De Lellis è stata la protagonista inconsapevole della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 30 novembre su Canale 5. La romana, infatti, è stata tirata in ballo da Luigi Mastroianni quando ha accusato la corteggiatrice Irene Capuano di volerla imitare. Mentre il tronista discuteva con la sua spasimante, Tina Cipollari si è lasciata andare ad un commento poco carino nei confronti dell'influencer: anche se l'opinionista pensava di ...

Anticipazioni Uomini e donne : il bacio di Riccardi e Claudia - Irene ritorna : Ieri, 29 novembre, si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Erano presenti in studio i tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, insieme ai nuovi arrivati Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. La voce secondo la quale uno di loro avrebbe fatto la sua scelta si è dimostrata inesatta: i petali rosa sono scesi dallo studio ma non per i protagonisti del programma. È stato un ragazzo del ...

Uomini e donne - la Marchesa D'Aragona al Trono Classico? 'Un casting di adorati non sarebbe male' : La notizia di una presunta partecipazione della Marchesa Daniela del Secco D'Aragona al programma di Maria De Filippi , Uomini e donne , ha fatto molto discutere sul web. A prendere parola sulla ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Lo sfogo potrebbe dare la svolta al mio percorso" : Una settimana di certo non semplice per Teresa Langella. La tronista di Uomini e Donne in questi giorni si ritrova al centro di una crisi sfociata nella puntata di ieri in un pianto a dirotto dopo che i suoi corteggiatori hanno reagito in modo piuttosto superficiale alla decisione della ragazza di non portare nessuno in esterna solo per osservare come avrebbero preso la notizia.L'episodio ha suscitato in Teresa molta delusione, ribadita ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia esplode su Instagram dopo le critiche sui figli : Francesca Del Taglia furiosa su Instagram: è esplosa dopo le critiche alle foto con i figli Francesca Del Taglia è esplosa su Instagram e ha risposto alle critiche ricevute negli ultimi giorni. A scatenare la polemica intorno all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state delle foto con i figli Brando e Zeno. Il motivo […] L'articolo Uomini e Donne, Francesca Del Taglia esplode su Instagram dopo le critiche sui figli proviene da ...

Giulia Cavaglià choc a Uomini e Donne : “Ammazzati” : Uomini e Donne: Giulia Cavaglià di nuovo contro Lorenzo Riccardi E’ da poco finita l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza ad aver fatto molto discutere i numerosi spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio la corteggiatrice Giulia Cavaglià. Cosa ha fatto stavolta? In pratica la ragazza, dopo non essersi presentata in studio la puntata scorsa per impegni lavorativi, è tornata, ...

Irene Capuano come Giulia De Lellis? / Uomini e donne - Luigi Mastroianni : 'Sei una buffona - puoi anche andare' - IlSussidiario.net : Luigi Mastroianni rimprovera Irene Capuano, troppo interessata ad imitare Giulia De Lellis: oggi nel Trono Classico di Uomini e donne.

Uomini e Donne - la Marchesa d'Aragona : "Non fa per me. Tina Cipollari è bravissima" : Daniela Del Secco, la Marchesa d'Aragona, in una recente intervista al settimanale 'Sono', ha messo definitivamente la parola fine al chiacchiericcio che riguarda la propria vita professionale. L'ex gieffina, infatti, ha smentito categoricamente di essere intenzionata a prendere parte al trono over di 'Uomini e Donne' per trovare l'anima gemella: Un casting di adorati non sarebbe male, ma no, non fa per me. Uomini e Donne lasciamolo fare a ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Andrea Cerioli interessato alla poltrona rossa" : Ivan Gonzalez, neo tronista di Uomini e Donne, alla rivista ufficiale del programma, ha affidato un primo bilancio della sua nuova esperienza televisiva che, forse, gli permetterà di incontrare la donna della sua vita col benestare dell'amica/sorella, Valeria Marini: Sono molto felice di questa esperienza. Sto ancora cercando di capire bene chi sono le ragazze che potrebbero interessarmi. Al mio fianco ho bisogno di una persona dinamica. ...

Elisabetta Guido - Uomini e Donne / 'Con Luigi percepisco qualcosa di bello. Lo desidero' - IlSussidiario.net : Esterna piacevole di Luigi Mastroianni con Elisabetta Guido oggi a Uomini e Donne: lui si dichiara ammettendo che potrebbe essere la donna giusta.